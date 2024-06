Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 12 de junho (12/06)

Foto: Reprodução/Instagram Monique Pessoa, ex- vocalista da banda Forró Sacode, se apresenta no Shopping Del Paseo

O Shopping Del Paseo realiza programação especial de Dia dos Namorados em clima de São João. Para isso, o espaço recebe no piso L1 show da cantora Monique Pessoa, ex-vocalista da banda Forró Sacode. No repertório, ela apresenta canções como "Obsessão". Para compor o clima de arraiá, o local estará cercado de barraquinhas com comidas típicas preparadas pela empresa Noélia Doces e Salgados.

Quando: quarta-feira, 12, às 20 horas

quarta-feira, 12, às 20 horas Onde: Shopping Del Paseo (av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Shopping Del Paseo (av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota) Gratuito

Mais informações: (85) 3456.5500





Assassino Por Acaso

Estreia nesta quarta-feira, 12, a comédia romântica "Assassino por Acaso", com Glen Powell e Adria Arjona como protagonistas. A trama narra a história de Gary Johnson, um assassino profissional de aluguel que trabalha para a polícia investigando aqueles que o contratam para eliminar outra pessoa. No entanto, tudo muda na vida dele a partir do dia que uma mulher busca sua ajuda para tentar fugir do marido abusivo.

Quando e onde: Ingresso.com





Bulls in Love

O Bulls Beer House realiza programação musical com cardápio especial para os casais. Por meio da reserva no valor de R$ 119,97, cada pessoa tem direito à refeição completa com entrada, prato principal e sobremesa enquanto assiste ao show no modo "Love Song", que poderá ser de Feets Domino ou de André Luã.

Quando: quarta-feira, 12, às 20 horas

quarta-feira, 12, às 20 horas Onde: Bulls Beer House Aldeota (rua Cel. Jucá, 700 - Aldeota) e Bulls Beer House Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia)

Bulls Beer House Aldeota (rua Cel. Jucá, 700 - Aldeota) e Bulls Beer House Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia) Quanto: R$ 119,97

Mais infos: reservas em (85) 9152.5710

The Boys

Escrita por Eric Kripke, a 4ª temporada da série "The Boys" estreia na Prime Video na quinta-feira, 13. A nova fase da história que conquistou fãs com a retratação sombria e realista de super-heróis retorna para exibir o confronto entre os protagonistas Billy Butcher e Homelander. Prometendo explorar dinâmicas complexas entre os personagens, o cenário dos novos episódios promete novas tensões e reviravoltas.





Balada dos Solteiros

Pensando na celebração dos solteiros, o Rooftop do Hotel Gran Marquise organiza uma balada para as pessoas desacompanhadas ao som de um DJ residente com drinks criativos e comidinhas finger foods. O projeto, que se nomeia "Date Nas Estrelas", promete decoração luxuosa para quem não quer ficar sozinho no Dia dos Namorados.

Quando: quarta-feira, 12, a partir das 17h30min

quarta-feira, 12, a partir das 17h30min Onde: Rooftop do Hotel Gran Marquise (av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe, Fortaleza)

Rooftop do Hotel Gran Marquise (av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe, Fortaleza) Quanto: R$ 180,00 - pré-pagamento no site do hotel

Mais infos: 40065000