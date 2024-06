Autora cearense lança livro infantil sobre medo de injeção

Foto: Elas Fotografia/divulgação "Entrou injeção, saiu o quê?", da autora Ana Marcia Diógenes, é lançado nesta sexta, 14

A autora cearense Ana Marcia Diógenes lança nesta sexta-feira, 14, o livro infantil "Entrou injeção, saiu o quê?". A obra conta a história da pequena Sofia, de oito anos, que possui grande medo de injeção. Com a ajuda do pais, através de diálogo e criatividade, ela encontra uma solução para superar esse desafio.

A autora conta ao Vida&Arte que o enredo surgiu a partir de uma vivência própria, ainda na infância, por ela mesma ter medo de tomar injeções quando estava doente. Seus pais foram pacientes para a convencê-la sobre a necessidade de tomar a medicação.

E ainda a presentearam com livros de histórias que vinham junto com um disquinho colorido. "Estes livros que ganhei foram a minha introdução no mundo da leitura, da imaginação. Eu ainda acompanhava a narrativa nos discos e me encantava com o mundo das histórias", revela.

O roteiro foi pensado a partir da experiênia, de uma forma que trouxesse esta realidade para as crianças da atualidade. Uma maneira de facilitar a compreensão delas diante do que dói no momento, mas que acaba contribuindo para o bem-estar.

"É também uma maneira de contribuir para a formação de leitores, porque é importante que a leitura nos acompanhe desde bebês, com nossos pais, parentes, professores lendo para nós, até que possamos ler por nós mesmos. É um caminho que fica mais fácil percorrer, quando nos é ensinado desde cedo", declara.

A principal mensagem da história é que, além de fortalecer a compreensão da criança sobre dificuldades reais que precisam ser enfrentadas, também passa pela necessária interação da família. Assim, conversa, afeto e criatividade se juntam em torno da busca de resoluções.

O livro tem 24 páginas e foi publicado pelo Selo Editorial Quichaitá, da própria autora. O design e as ilustrações são de Karlson Gracie e a publicação integra a programação do "Botando Banca na Mostra Ceará - Quadrinhos, livros e cordéis de autores e autoras cearenses". A obra literária está inserida na Mostra Ceará de Turismo e Cultura, que acontece de 11 a 15 de junho.



