Feira na Rosenbaum chega a Fortaleza neste fim de semana

Foto: Reprodução/Instagram @camilafiuzaa Arquiteta cearense Camila Fiuza irá expor criações durante Feira na Rosenbaum, que será realizada no Museu da Indústria em Fortaleza

Um dos principais eventos de arte e design do Brasil é realizado pela primeira vez em Fortaleza neste fim de semana. Marcado para acontecer no Museu da Indústria, a Feira na Rosenbaum irá reunir expositores de artesanato e design de todo o País.

Com 58 empreendedores de diferentes regiões, a programação se estende de quinta-feira, 13, a domingo, 16, com feira criativa, rodas de conversa com especialistas das áreas do design autoral e artesanato local, stands de vinhos, cafés e gastronomia, além de apresentações musicais.

Um dos destaques na programação da feira são os bate-papos com criadores do Ceará. No sábado, 15, Jackson Araújo ministra a palestra "Design como micropolítica", a partir das 10h30min.

Na sequência, às 10h45min, os cearenses Armênia Rocha, Bianca Misino, Celina Hissa, David Lee, Erico Gondim, Leo Ferreiro, Silvânia de Deus, Túlio Paracampos e Igor Sabah debatem sobre "Afinal, o que é design cearense?". (Lillian Santos)



Feira na Rosenbaum em Fortaleza