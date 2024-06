Programe-se: Confira a agenda cultural desta quinta, 13 de junho (13/06)

Foto: Thiago Matine/Divulgação Theatro José de Alencar realiza espetáculo "Flor do Deserto"

.

Flor do Deserto

O Grupo Miraira apresenta o espetáculo "Flor do Deserto", inspirado em "Caldeirão da Santa Cruz do Deserto", de Oswald Barroso. A montagem foi vencedora do Prêmio Ceará Encena 2023-2024 e usa diferentes linguagens artísticas para contar a história de Beato Zé Lourenço e Padre Cícero.

Quando : sexta-feira, 14, às 19h30min

: sexta-feira, 14, às 19h30min Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza)

: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza) Gratuito



Instantes de Luiz

O Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado do Ceará recebe, até o dia 26 de julho, a exposição fotográfica "Instantes de Luiz", do artista pernambucano Luiz Santos. Inspirado na vida cotidiana, o artista usou a sensibilidade para construir sua obra em blocos narrativos que contam a história das percepções e locais por onde passou.

Quando : até 26 de julho, das 8 às 17 horas

: até 26 de julho, das 8 às 17 horas Onde: Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (R. Sena Madureira, 1047 - Centro, Fortaleza)

Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (R. Sena Madureira, 1047 - Centro, Fortaleza) Gratuito

Mais informações: @tceceara



Desconhecido Dentro do Conhecido

No próximo sábado, 15, o projeto Recitais de Piano do Teatro Celina Queiroz recebe a pianista Ilka Araújo com o recital "O Desconhecido Dentro do Conhecido". O espetáculo é também uma palestra, pois a artista conversa com a plateia sobre as obras para que o público engaje e entenda melhor o que está sendo apresentado.

Quando: sábado, 15, às 20 horas

sábado, 15, às 20 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321)

Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla Mais infos: www.unifor.br



Noite de Jazz

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN) recebe show inédito do projeto Jazz em Cena com os artistas Hermano Faltz e Adriano Oliveira. Os dois se reúnem com o saxofonista Jorge Doudement para prestar homenagem ao pianista Bill Evans e ao guitarrista Jim Hall. Serão apresentados clássicos como "Angel Face".

Quando: sábado, 15, às 19 horas

sábado, 15, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D´Eu, 560, Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D´Eu, 560, Centro) Gratuito

Mais infos: @centroculturalbelchior



Centro de Cultura de Trairi

Nesta sexta, 14, acontece a inauguração do Centro de Cultura de Trairi. O evento terá programações culturais, como shows e intervenções circenses. Entre os artistas que se apresentarão na abertura, estão o cantor Waldonys e os bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi. O espaço conta com biblioteca, auditório, teatro, memorial trairiense e outros.

Quando: sexta-feira, 14, a partir das 17 horas

sexta-feira, 14, a partir das 17 horas Onde: avenida Padre Tomás Feliu Amengual, 300, Centro - Trairi

avenida Padre Tomás Feliu Amengual, 300, Centro - Trairi Gratuito

Mais infos: @centrodeculturatrairi



A Semente Do Mal

Estreia nesta quinta-feira, 13, o filme de terror "A Semente do Mal", dirigido por Gabriel Abrantes. A trama acompanha a história de Edward que, junto com a namorada Riley, entra em uma jornada em busca de sua família biológica. Quando ele descobre sua origem, no alto das montanhas do norte de Portugal, também encontra os segredos sombrios que ela esconde e uma ligação monstruosa entre sua mãe e seu irmão.

Quando e onde: Ingresso.com

Isabella Taviani

Celebrando a semana do Dia dos Namorados, o Shopping RioMar Fortaleza realiza na sexta-feira, 14, show de Isabella Taviani da turnê "Voz e violão", que celebra 20 anos de carreira. Com melodias emocionantes e composições românticas, a artista é responsável pela programação musical do tradicional Jantar dos Namorados na Praça de Alimentação, que acontece a partir das 19 horas.