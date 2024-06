Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 14 de junho (14/06)

Foto: Jeny Sousa/Divulgação Documentários "Memórias de Artes e Ofícios" e "Patrimônios Para Todos - Uma aventura através das memórias " serão exibidos no Cinema do Dragão

Estreia neste sábado, 15, no Cinema do Dragão, os documentários "Memórias de Artes e Ofícios" e "Patrimônios Para Todos - Uma aventura através das memórias ", assinados pelo diretor Henrique Dídimo. Com exibição gratuita, as duas obras abordam a valorização do patrimônio cultural em diferentes regiões e equipamentos de Fortaleza. Durante o evento, serão homenageadas como "guardiões da memória" pessoas que desempenham importante papel no processo de difusão cultural, preservação e transmissão da história de sua comunidade ao longo do ano de 2023, a exemplo de Diego di Paula, do Acervo Mucuripe.

Quando: sábado, 15, às 16 horas

sábado, 15, às 16 horas Onde: Cinema do Dragão - sala 1 (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão - sala 1 (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Daniel Boaventura

Acontece nesta sexta-feira, 14, o show de Daniel Boaventura no Teatro RioMar Fortaleza. Nele, o artista apresenta repertório clássico de grandes nomes da música internacional, como Frank Sinatra, Elvis Presley e Barry White. O espetáculo, que tem duração de 75 minutos, é marcado pela interação de Daniel com o público.

Quando: sexta, 14, às 21 horas

sexta, 14, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500) Quanto: R$90 - vendas em Uhuul e bilheteria

R$90 - vendas em Uhuul e bilheteria Instagram: @riomarfortaleza

Mallandro - O Errado Que Deu Certo

Segue em exibição nos cinemas a comédia “Mallandro - O Errado Que Deu Certo”, que tem como protagonista o próprio Sérgio Mallandro, que inspira a narrativa do filme. A trama é uma sátira sobre uma fase ruim da vida do comediante em que suas piadas pararam de fazer sucesso porque ele ficou famoso demais para continuar com as tradicionais pegadinhas. Junto com o humorista no elenco, estão Xuxa e Lúcio Mauro Filho.

Quando e onde: Ingresso.com



Aldo Sena

O guitarrista paraense Aldo Sena chega ao Centro Cultural Belchior (CCBel) nesta sexta-feira, 14, para apresentar apresentação musical, com misturas de carimbó com influências caribenhas como mambo e merengue. O show faz parte do projeto "Depois das Seis", que convida artistas para apresentações no Largo Luís Assunção do CCBel.

Quando: sexta-feira, 14, às 18h30min

sexta-feira, 14, às 18h30min Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123) Gratuito

Instagram: @centroculturalbelchior

Narrativas de si

Neste sábado, 15, a Pinacoteca do Ceará realiza programação especial com atividades que aludem ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado na data. A partir das 14 horas, o equipamento promove a oficina “Livros da vida: histórias e narrativas de si”, que convida o público idoso a construir publicação artesanal com desenhos, pinturas e escritos autobiográficos, relembrando trajetórias de vida.