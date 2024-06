Queridinho no São João, vatapá tem origem africana e muitas formas de preparo

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-06-2024: V&A Comes & Bebes vai contar a história do vatapá, prato típico no período de São João, no Pratinho da Linda na Praça da Cidade 2000. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Um dos queridinhos para muitas pessoas quando o assunto é comida típica, o vatapá faz a alegria para muitos que não dispensam um bom prato regional, não importa a época do ano.

Sua origem está intimamente ligada à influência africana trazida pelos escravizados durante o período colonial. Assim como outros pratos da mesma origem como o abará e o caruru, suas receitas originárias adquiriram contribuições importantes na diversidade de ingredientes encontrados no Brasil, formando a receita que conhecemos hoje em dia na maioria das regiões do país.

Que leva peixe (ou frango ou camarão), azeite de dendê, leite de coco, castanha de caju, amendoim e temperos como cebola, alho, gengibre, coentro e cebolinha. Podendo ser servido com ou sem pimenta.

De acordo com o professor adjunto do Curso de Nutrição da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fernando César Rodrigues Brito, a melhor forma de preparar o vatapá é adaptá-lo para as características e preferências de seu público-alvo.

"Devido à grande incidência de alergias e intolerâncias alimentares é muito comum a substituição ou exclusão de algum ingrediente, o que não descaracteriza a receita, apenas aumenta sua divulgação", explica, citando o vatapá vegano.

E para dar mais cremosidade em sua receita é colocado o famoso "pão dormido" ou embebecido em leite ou leite de coco, que forma uma pasta cremosa que confere a textura característica do vatapá.

"No Ceará, a receita mais comum usa o pão dormido, que é para engrossar, no Pará se faz um caldo de camarão seco batido no liquidificador e o baiano usa pão amanhecido e amendoim", conta a coordenadora de cultura alimentar e pesquisa da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, Vanessa Moreira.

Doce Gula Confeitaria

Na Doce Gula Confeitaria as comemorações juninas não podiam ser diferentes. Além de guloseimas, nesse período de São João a confeitaria prepara um ambiente temático junino e repleto de pratos regionais. E o vatapá, é claro, como carro-chefe dessa festa. Às quintas, sextas e sábados, ocorre a noite de arraiá com self service e forró ao vivo a partir das 17h30min.

A chef Sílvia Helena conta que segue os padrões tradicionais da receita baiana, a base do creme leva azeite de dendê e leite de coco. Já o pão francês "dormido" a confeitaria opta por umedecer no leite de vaca, a fim de amolecê-lo antes de ir ao processador. Cebola, alho, cheiro verde e pimenta de cheiro também não podem faltar.

A confeitaria oferece o prato em três sabores diferentes: frango (R$85/kg), peixe (R$89/kg) ou camarão (R$95/kg).

Doce Gula Confeitaria

Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580

Av. Oliveira Paiva, 1580 Quando: segunda a quarta, das 9 às 20 horas; quinta a sábado, das das 9 às 22 horas; domingo, das 9 às 17 horas

segunda a quarta, das 9 às 20 horas; quinta a sábado, das das 9 às 22 horas; domingo, das 9 às 17 horas Instagram: @docegulaconfeitaria_

@docegulaconfeitaria_ Telefone: (85) 98651.3278

Varanda Tipiti Restaurante

O Varanda Tipiti Restaurante existe há três anos em Fortaleza e tem como foco a culinária do Norte e Nordeste. O vatapá no estabelecimento tem um diferencial de muitos outros, ele não leva o famoso "pão-dormindo" em seu preparo.

"Nosso vatapá é feito com bastante tempero e nessa época a sua procura aumenta, pois é uma comida típica junina do Norte. Ele tem um sabor marcante de camarão, lembrando um creme suave do fruto do mar", explica Rafaela Pombo, responsável pelo estabelecimento, acrescentando que vendem uma média de 10 kg por dia.

O vatapá é servido tipicamente em uma cuia de cabaça, acompanhado de arroz, camarão seco e jambu na finalização por R$ 29. No período junino o cardápio do restaurante também recebeu o acréscimo de comidas típicas do Norte, a exemplo disso é o mingau milho, o famoso mungunzá no Nordeste.

Varanda Tipiti Restaurante

Onde: Av. Viena Weyne, 231 - Cambeba

Av. Viena Weyne, 231 - Cambeba Quando: quarta a segunda, de 17 às 22 horas (fechado às terças)

quarta a segunda, de 17 às 22 horas (fechado às terças) Quanto: R$29

R$29 Instagram: @varanda_tipiti

Pratinhos da Linda Nepomuceno

Famoso pratinho da Linda Nepomuceno na pracinha da Cidade 2000 é uma ótima pedida. Há mais de 14 anos com sua barraquinha de comidas típicas no local, a proprietária, Linda Nepomuceno, afirma que a valorização da tradição nordestina é um dos seus objetivos.

O local oferece no cardápio o vatapá de frango e o campeão de vendas: o de camarão. E para acompanhar possuem uma variedade de opções que incluem carne de sol, salada, paçoca, calabresa, entre outros.

Em média, o local chega a vender entre 10 a 12 kg de cada vatapá diariamente. Esse controle permite manter a qualidade e o frescor dos produtos. "Trabalhamos com as comidas típicas do São João o ano todo", conta.

Pratinhos da Linda