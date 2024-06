Empreendedoras compartilham criações artísticas no Museu da Indústria

Foto: JoaoFilho Tavares Denise Bringel e Loana Almeida na abertura da Feira na Rosenbaum

O espaço criativo se entrelaça com a funcionalidade e resulta em empreendedorismo artístico. Esse fluxo pauta a Feira na Roesnbaum, projeto voltado à divulgação e ao incentivo de trabalhos artísticos de empreendedores de diferentes regiões do País.

O Brasil possui 15,7 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs) com CNPJ ativo. É o que apontam os últimos dados do Ministério da Fazenda. Sendo estes trabalhadores cerca de 73% do total de empresas formais do País, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A abertura do evento, na última quinta-feira, 13, além de reunir 58 empreendedores e suas obras, contou com a presença de Onélia Santana, secretária da proteção social; Luis Carlos Sabadia, gestor do Museu da Indústria; Germana Mourão, coordenadora do artesanato do Estado do Ceará (Ceart) e Cristiane Rosenbaum, idealizadora da feira.

"Em Fortaleza, a gente começa a missão reunindo esse pessoal todo e incentivando esse 'pequeno' artista e essa economia criativa. Assim, eles conseguem dar um salto no mundo do trabalho e fazem o mundo inteiro olhar", explica Cristiane.

Inspirada pela cultura cearense, a curadora paulista de arte e design brasileiro busca legitimar a ocupação de artistas locais como potenciais empreendedores. Ela destaca que mesmo a divergência entre indústria e artesanato consegue reunir os grupos nesta primeira edição em Fortaleza e no Museu da Indústria.

"Crescer nesse espaço maravilhoso ligado à Federação das Indústrias, assim como está com artesãs aqui. Muito interessante essa dicotomia, mas, ao mesmo tempo, é um processo que reúne muita gente, né?", comenta a empresária.

Ela complementa a relação e participação de diversos criativos nacionais na feira. "Interessante ver as convergências entre Indústria e artesanato, então a gente trouxe essas bordadeiras lindas e estamos com a cuia aqui, então a cuia trouxe todos os trabalhos desses designs da periferia e até de fora de Fortaleza", conclui.

Entre os empreendedores, os produtos artísticos de variadas cores, nuances e interpretações carregam a essência dos autores e suas crenças. Por meio desses recursos, atraem os visitantes do espaço e alcançam novos espaços, como a artista Ana Santiago.

Ao unir a sua paixão pela arte à formação em psicologia e à regionalidade de Recife, a inicialmente pintora, desenvolveu seus trabalhos para a cerâmica.

A dona do Ateliê Ana Santiago comenta: "Sou artista da vida, mas aí eu trago também para telas emoções e sentimentos. Como apaixonada pela cultura pernambucana, eu uso ela como um ponto inspirador, então assim ela me proporciona as minhas alegrias, a partir do colorido da arte eu libero o meu sorriso".

Com carreira artística desde 1989, Ana só apresentou sua arte ao público pernambucano em 2000. A partir de então, ela iniciou o processo de transformar a sua arte para além da paixão como negócio também. Foi por meio de suas exposições de quadros que a oportunidade de apresentar suas obras em Fortaleza surgiu.

Assim como Santiago, a também artista Tais Pozzato iniciou no mercado artístico seguindo outra profissão. Natural do Rio de Janeiro, ela trabalha com a produção de acessórios com o uso de materiais de aproveitamento.

Desde 2010, quando trabalhava como estilista, desenvolve produtos voltados ao uso sustentável de material. Porém, apenas em 2022 lançou sua marca no mercado e passou a atuar como empreendedora da marca "Tatxoz".

Segundo Taís, o mercado em que trabalha é majoritariamente liderado por mulheres. A artista também destaca a relevância da representatividade feminina na gestão dos empreendimentos artísticos.

"Assim como eu tô com muitas mulheres empreendedoras, eu acho que na joalheria é o que mais tem empreendedorismo feminino. É uma força realmente muito presente no mundo em que escolhi trabalhar. Uma mulher gerir uma empresa, eu acho isso potente mesmo. Eu acredito na força das mulheres", ressalta a artesã.

Atualmente, no Ceará, tem 211,6 mil mulheres como microempreendedoras, segundo dados do Governo Federal. De acordo com levantamento da Junta Comercial do Estado (Jucec), nos dois primeiros meses de 2024, foram registradas 7.488 empresas com sócias mulheres no estado, o que representa crescimento de 33% em comparação ao bimestre anterior.

Dentre esses dados também estão as arquitetas Denise Bringel e Loana Almeida, que idealizaram Ser.Tão.Mais. A dupla trabalha com peças que celebram a regionalidade cearense sob design moderno feito em parceria com artesãos.

Entre as colaborações dos artesanatos estão a família Muniz, mestre Espedito Seleiro e artesã Benedita. Loana Almeida explica o processo do trabalho feito na marca que surgiu em 2019 na Capital.

"A gente tem parcerias com os mais consagrados e com os diversos artesãos, já estamos aumentando os planos chegando a outros estados. A gente procura, vai até eles, levamos o projeto, fazemos o desenho para que eles vejam a nossa ideia e propomos", comenta a Loana.

A duas empreendedoras estão pela primeira vez com o projeto em uma feira e destacam as expectativas para os dias no primeiro andar do museu da indústria.

A idealizadora da Feira na Rosenbaum destaca a felicidade de está trazendo o projeto, neste ano, intitulado "Pelo Brasil" para Fortaleza.

"A identidade singular de Fortaleza, com essa mistura única de influências indígena, portuguesa e africana, faz com que a capital do Ceará se torne um caldeirão de culturas", comenta.

Ela revela os novos projetos e reforça o apoio aos empreendedores artísticos do Ceará. "Eu estou com uma collab com a Casacor e nesse ano a gente está vendendo muito. A arte do Ceará não pode estacionar e é esse incentivo maior para juntar essa força toda", finaliza.

Feira na Rosenbaum pelo Brasil

Quando: até domingo, 16, das 11 às 20 horas

Onde: Museu da Indústria (Rua Dr. João Moreira, 143 - Centro)

Gratuito

Instagram: @feiranarosenbaum

