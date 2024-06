Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 15 de junho (15/06)

Foto: Reprodução/Instagram @terreirotradicao O grupo Terreiro Tradição, cuja proposta é combinar samba com a musicalidade dos terreiros afro-brasileiros, se apresenta neste sábado, 18, no espaço Esquina Brasil

A programação musical do Esquina Brasil começa às 14 horas neste sábado, 15, com o projeto "As Dolorosas", comandado pelo DJ Doido. Na sequência, às 16 horas, tem samba com Felipe Araújo e o Grupo Terreiro Tradição (foto), cuja proposta é combinar samba com a musicalidade dos terreiros afro-brasileiros. A programação se encerra às 21 horas com discotecagem dos DJs Marquinhos e Guga de Castro.

Quando: sábado, 15, a partir das 14 horas

Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 15 (couvert)





Documentários

O Cinema do Dragão exibe os documentários "Memórias de Artes e Ofícios" e "Patrimônios Para Todos - Uma Aventura Através das Memórias ", do diretor Henrique Dídimo. Os filmes são resultados de atividades relacionadas à exposição "Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios".

Quando: sábado, 15, a partir das 16 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito; ingressos distribuídos na bilheteria a partir das 15 horas





Dia dos Namorados

Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Quarteto de Cordas Monte Cristo realiza mais uma edição do "Candlelight", espetáculo à luz de velas. Desta vez, o repertório é preenchido por músicas românticas, incluindo faixas como "Amor I Love You", de Marisa Monte, "Your Song", de Elton John, "All Of Me", de John Legend, e "(I Can't Help) Falling In Love With You, de Elvis Presley.

Quando: sábado, 15, às 18 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 130; vendas no site FeverUp





Arraiá do Ideal

O Ideal Clube promove neste sábado, 15, o evento "Arraiá do Ideal". A festa celebra o São João com música ao vivo, quadrilha junina e variedade de comidas típicas. Os ingressos estão à venda para sócios e não-sócios. O músico David Valente é a grande atração musical da noite. Cantor, compositor, arranjador e produtor musical, ele iniciou a carreira em 1995 ao cantar em bares, clubes e festas de Fortaleza.

Quando: sábado, 15, às 19 horas

Onde: Ideal Clube (av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Quanto: R$ 50 (não-sócio) e R$ 25 (sócio)

Mais informações: (85) 99914.0242