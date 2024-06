Farra com forró

Foto: North Shopping Fortaleza/Divulgação Hérika Pop se apresenta no North Shopping Fortaleza neste domingo, 16

Para esquentar as programações de São João, o North Shopping Fortaleza prepara para este domingo, 16, show especial com repertório de forró das antigas da cantora Hérika Pop.

Quando: domingo, 16, a partir das 18 horas

Onde: Praça de alimentação do North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy, Fortaleza)

Gratuito

Proibidão

O Theatro Via Sul Fortaleza realiza neste domingo, 16, o espetáculo de humor "Proibidão", composto pelos humoristas cearenses Titela, Oliveirinha e Bruno Paz. Com duração de aproximadamente 1h30min, o show aborda temas como sexo, tabus e relacionamentos amorosos. Na segunda parte da montagem, os três humoristas interagem com o público, que poderá compartilhar histórias.

Quando: domingo, 16, às 19 horas

Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas 350)

Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

Mais informações: @riomarfortaleza

Domingo na Estação

A Estação das Artes realiza neste domingo, 16, três oficinas destinadas ao público infantil: "Bordado e Ancestralidade", das 10 às 13 horas com Fleuri Cardoso e Iuri Tavares. Das 11 às 12 horas, as crianças podem escolher também fazer parte da "Produção de pião reciclável". Na mesma hora, acontece a "Charanga Circense: Construindo Música com Objetos".

Quando: domingo, 16, a partir das 10 horas

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro, Fortaleza)

Gratuito

Seleção Cultural

A Caixa Cultural está com inscrições abertas para projetos de novos artistas e produtos em 2025, que poderão circular em sete unidades do equipamento durante o ano. Poderão se inscrever na seleção as linguagens artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências até o dia 17 de Julho.

Quando: até 17 de julho

Onde: selecaocaixacultural.com.br

Mais informações: @caixaculturalfortaleza

A Casa do Dragão

Derivada de "Game of Thrones", a série "A Casa do Dragão" (House of the Dragon) estreia a segunda temporada neste domingo, 16. O primeiro episódio da nova temporada estreia às 22 horas e irá abordar o luto de Rhaenyra e o pacto de Sangue e Queijo. Os seguintes episódios, estreiam a cada domingo no mesmo horário na plataforma.

Quando: domingo, 16, às 22 horas

Onde: Max