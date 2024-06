Após beta, Multiversus retorna com novos modos e personagens

Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Multiversus é um jogo de luta com personagens da Warner

Depois de um longo período de beta (teste) aberto para o público, o jogo Multiversus foi lançado de maneira definitiva no dia 28 de maio. Trazendo personagens icônicos, o título aposta na gratuidade e no peso de suas franquias para recuperar a base de jogadores dos últimos anos.

Desenvolvido pela Player First Games e publicado pela Warner Bros. Games, Multiversus é um jogo de luta de plataforma nos moldes de Super Smash Bros. e Brawlhalla - este último também é grátis. Seguindo a tendência atual, há microtransações, passe de batalha e o famoso sistema de temporadas.

O jogo está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store), com crossplay habilitado e progressão cruzada entre todas as plataformas.

"Multiversus": as propostas nesse retorno

Uma fase importante na concepção de um projeto é ter o retorno do público e aplicar correções. Analisando a recepção dos testes abertos de Multiversus, é fato que aquela foi uma das betas mais populares dos últimos anos. Antes mesmo de seu lançamento oficial, a obra ganhou prêmios como o de melhor jogo de luta no The Game Awards de 2022.

Vários personagens da Warner estão presentes na lista de lutadores de Multiversus Crédito: Reprodução/Warner Bros. Games

Ao correr o risco de cair no esquecimento, Multiversus fez seus ajustes em um hiato corajoso e agora busca ser um sucesso como serviço, indo contra uma possível saturação do estilo. Exemplo é Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, que foi publicado pela Warner em fevereiro deste ano e não teve desempenho satisfatório.

A grande atração aqui consiste em jogar com personagens de franquias da Warner Bros., como DC (Superman, Batman, Arlequina), Scooby-Doo (Salsicha, Velma) e Game of Thrones (Arya Stark), visitando a Batcaverna ou a cidade de Townsville. É nítido que o futuro de Multiversus dependerá muito da sua gestão de conteúdo e de uma adesão da comunidade.

A jogabilidade em "Multiversus"

Como um clássico jogo de plataforma, Multiversus oferece batalhas um contra um, dois contra dois ou com quatro jogadores se enfrentando. Um modo PvE (player versus environment ou jogador contra o ambiente) foi introduzido, apresentando missões e recompensas nas histórias. Também existe o modo de treinamento, que permite configurar o bot adversário em dificuldade e postura de ataque. Faz falta o acesso a todos os personagens nessa parte.

Os comandos trazem golpes leves, golpes mais fortes, saltos, esquivas e ataques especiais. Em comparação com a beta, o título mudou de motor gráfico: trocou a Unreal Engine 4 pela 5. São quatro classes de personagens: tanque, assassino, pugilista e mago. Exemplificando dois tanques, a Mulher-Maravilha tem uma dinâmica diferente de Jason Voorhees, assassino de Sexta-Feira 13.

O modo Fendas é uma novidade no lançamento de Multiversus Crédito: Reprodução/Warner Bros. Games

Com essas variações entre personagens, será recorrente o desafio dos desenvolvedores de equilibrar as qualidades de cada um. Alguns golpes parecem apresentar atrasos e lentidão, o que cria uma necessidade excessiva do uso das esquivas para vencer as batalhas, mas a diversão está presente.

Aspectos técnicos e microtransações em "Multiversus"

Tecnicamente, fora os atrasos em golpes e em alguns menus, Multiversus tem suas qualidades. Os gráficos e cores estão bonitos, a dublagem é boa e o som funciona. Examinando conexão nas partidas, certas quedas de FPS (taxa de quadros por segundo) acontecem nas batalhas de dois contra dois.

Adotando o sistema de temporadas, há um passe de batalha que está gratuito para quem testou a beta. É crucial que a progressão nas lutas seja valorizada, considerando que só alguns personagens são liberados de início.

Poder desbloquear o restante jogando (e sem gastar dinheiro real) faz parte da experiência ideal em um jogo como serviço: é o famoso grinding. Com o tempo, será possível ver se o balanceamento como um todo foi bom e suficiente para manter uma base de jogadores.

Finn, de Hora de Aventura, é um personagem jogável em Multiversus Crédito: Reprodução/Warner Bros. Games

O que esperar de "Multiversus"?

Retornando de uma pausa ousada, Multiversus é um jogo que tem potencial por ser gratuito e pela quantidade de personagens atuais e futuros, pois a Warner é detentora dos direitos de muitas franquias icônicas.

A jogabilidade, que necessita de polimento, pode se tornar um ponto alto pela variedade de golpes para cada classe, o que possibilita diferentes estilos de jogo. Há qualidade nos gráficos, nos sons e nos mapas. Vale destacar o modo Fendas (PvE), pela tentativa de fornecer boas recompensas acompanhando uma história.

Mesmo com a gratuidade do jogo, é importante acertar na medida da presença das microtransações: moedas, pacotes promocionais e itens cosméticos. Caso saiba gerir seu conteúdo, Multiversus pode ser um título popular nos próximos anos, como aconteceu com seus concorrentes.

As batalhas em Multiversus trazem personagens de diferentes franquias Crédito: Divulgação/Warner Bros. Games

Pontos positivos

Variedade de personagens e mapas

Gráficos e cores

Dublagem e sons em geral

Adição de modo PvE

Pontos negativos

Lentidão em certos comandos e menus

Modo treino não tem todos os personagens liberados



