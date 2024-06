Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 17

Foto: Alexsander Gonzales/Divulgação Espetáculo "Lago dos Cisnes" é apresentado em Fortaleza

O Theatro Via Sul recebe nesta segunda-feira, 17, o espetáculo "Lago dos Cisnes", da companhia de balé clássico de São Petersburgo. A peça conta a história da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. Vivendo no entorno de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe, durante o dia Odette se mantém em condição animal, se revelando humana somente por algumas horas da noite. Para se libertar dessa condição, ela precisa que um jovem admirador lhe declare amor e fidelidade.

Quando: segunda-feira, 17, às 21 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia); vendas no site Uhuu ou na bilheteria





Mundo dos Dinossauros

Esta é a última semana disponível para visitar a exposição o "Mundo dos Dinossauros", no Shopping RioMar Fortaleza. A mostra apresenta 40 réplicas em tamanho real de dinossauros, com sons e movimentos.

Quando: de segunda-feira a sábado, das 10 horas às 22 horas; domingos e feriados, das 13 horas às 21 horas; até 23 de junho

Onde: Praça de Eventos, piso L1 (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito





Casa Amarela

Seguem abertas até quarta-feira, 19, as inscrições para os cursos de férias da Casa Amarela Eusélio Oliveira nas áreas de fotografia e audiovisual. Ministrado por Thiago Braga, o curso "Fotografia de estúdio e técnicas de iluminação" irá apresentar as práticas e técnicas fotográficas. Já o curso "Captação de vídeo com câmera digital" será ministrado por Jardel Gonçalves. Nele, serão apresentadas as técnicas de obtenção da máxima qualidade e potencial das câmeras DSLR e Mirrorless, no modo vídeo.

Quando: até quarta-feira, 19

Onde: on-line no site caeo.ufc.br/pt/inscricoes/

Quanto: R$ 400 (via Pix) ou R$ 450 (parcelado em até 3x)

Mais informações: cursoscaeo@ufc.br ou (85) 3366.7772





Os Observadores

Dirigido pela cineasta Ishana Night Shyamalan, o longa-metragem, "Os Observadores" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. O suspense narra a história de Mina, uma artista de 28 anos que se perde em uma imensa e assustadora floresta natural no oeste da Irlanda. Quando ela finalmente encontra abrigo, acaba presa ao lado de três estranhos que são vigiados e perseguidos por criaturas misteriosas todas as noites. No elenco, as atrizes Dakota Fanning e Georgina Campbell.

Quando e onde: Ingresso.com





Drama

Está em exibição em cinemas de Fortaleza o drama "Uma Vida de Esperança". O filme, dirigido por Jon Gunn, apresenta a vida de uma cabeleireira em dificuldades que tem o senso de propósito renovado após conhecer um pai viúvo e suas duas filhas. Com o seu filho mais novo gravemente doente e à espera de um transplante de fígado, ela reúne uma comunidade inteira para ajudar.

Quando e onde: Ingresso.com





Netflix

Entrou no catálogo da Netflix o filme de terror “O Mal Que Nos Habita”. Na obra, dois irmãos encontram um cadáver mutilado perto de sua propriedade e se reúnem com os moradores locais para investigar o incidente. Eles descobrem que os acontecimentos estranhos na região estão sendo causados por um espírito que entrou em um homem que estava à espera dos procedimentos necessários para livrar seu corpo de um demônio.

Onde: Netflix