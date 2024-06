Mestre Ambrósio lança música após 23 anos

Foto: José de Holanda/Divulgação Após "Terceiro Samba", de 2001, Mestre Ambrósio lança nova música

A banda pernambucana Mestre Ambrósio acaba de lançar a música “Pela Janela”. O xote marca o retorno do grupo à indústria musical, já que o último lançamento, “Terceiro Samba”, foi em 2001.

Há duas décadas longe dos palcos, o Mestre Ambrósio voltou a se apresentar em 2022, para celebrar os 30 anos do movimento Manguebeat e da existência do grupo. Esse reencontro com o público antigo e com a nova geração resultou na nova canção e consequentemente, retorno da banda.

Leia também | Compositora de Luísa Sonza e Baco Exu do Blues anuncia álbum



"Os shows trazem muitas possibilidades de experimentação que mostram a resposta imediata de quem está ali presente. Acredito que essa experiência do ao vivo acaba sendo impulsionada quando se tem músicas novas", comenta Sérgio Cassiano, membro da banda, em comunicado à imprensa.

Leia também | Morre Skowa, cantor do Trio Mocotó, aos 68 anos



Cassiano é vocal e percussão do Mestre Ambrósio, ao lado de Siba, que também é vocal, guitarra e rabeca, Eder “O” Rocha toca percussão, Helder Vasconcelos é responsável pelo fole de 8 baixos, percussão e coro, Mazinho Lima toca baixo e coro, e Maurício Bade também está com a percussão e coro

Xote poético

Para aproveitar o clima junino, “Pela Janela” traz a melodia de um xote, mas a letra se debruça à uma poesia que fala sobre subjetividades, interações, percepção e afetos, com uma perspectiva voltada para o empoderamento feminino.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio