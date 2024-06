Livro infantil utiliza cordel para estimular aprendizado na alfabetização

Foto: Joana Lira/Divulgação Livro "Solução do Peixe-Boi" usa cordel para ensinar novas palavras a crianças

"Mais uma superstição/ Tentativa de ajudar/ Farinha seca na boca/ E água para ele tomar/ Prendeu a respiração/ Com muita sofreguidão/ Sem que fosse adiantar". Os versos apresentam o problema enfrentado por um peixe-boi: um soluço que parece não ter fim. Como, então, solucioná-lo?

Para resolver o problema, o animal recorre à ajuda de outros amigos, como a garça, o jacaré, o sapo e até um rato. Cada um dá dicas do que fazer para o soluço acabar, incluindo a ideia de dar um susto no peixe-boi. Será que alguma delas ajudará?

Essa é a história do livro "Solução do Peixe-boi", que reúne versos rimados, ilustrações de animais da fauna brasileira e brincadeiras com palavras. A obra infantil é escrita e ilustrada pelas pernambucanas Mari Bigio e Joana Lira, respectivamente, e assume formato de cordel para ensinar novas palavras a crianças e adultos em fase de alfabetização.

A ideia para o livro surgiu de um desafio proposto pela própria autora: escrever um conto cumulativo, "uma vertente dos contos da tradição oral", em formato de cordel. O conto cumulativo é um gênero literário conhecido pela repetição de ações ou falas. Ao final da narrativa, há uma sequência de repetições que se somam.

"O cordel tem essa questão da rima e da métrica. No final, foi um desafio estético escrever essa história", explica Mari Bigio.

De que maneira o cordel pode auxiliar na alfabetização?

Mas, afinal, como o cordel pode auxiliar no desenvolvimento e na alfabetização infantil? Na avaliação da escritora, ele tem "potencial muito interessante para a aquisição de vocabulário". "Temos recebido vídeos de crianças que ainda não são alfabetizadas, mas já memorizaram alguns trechos e palavras do livro e fazem as próprias leituras", relata.

A partir "da rima, da métrica, do ritmo, da musicalidade e da repetição" fica mais fácil assimilar as palavras e o texto, o que "contribui nesse processo de alfabetização". "O cordel esteve na alfabetização de muitas pessoas, já foi a leitura mais acessível para boa parte da população do interior do Nordeste. Usar esse potencial do cordel de ensinar, alfabetizar e divertir com o texto voltado para a infância é um prato cheio para os leitores", conclui.

Entre os destaques do livro está o glossário com 21 palavras, incluindo termos como "abrupto", "cautela" e "notável". "Às vezes subestimamos as crianças quando tentamos tornar o texto com palavras mais comuns. Quando apresentamos palavras novas, ampliamos o conhecimento delas e trazemos possibilidades de conversar sobre a riqueza da nossa língua", analisa.

Para auxiliar a narrativa, acréscimos importantes: no livro, as ilustrações são "uma espécie de segunda obra" e adicionam outros sentidos à publicação. "A ilustração tem um papel fundamental na literatura infantil para uma leitura com múltiplos apelos sensoriais. As ilustrações dialogam bastante e trazem muitas referências da nossa origem", compartilha.

Valorização da origem nordestina no livro "Solução do peixe-boi"

Aliás, por falar em origem, como a cultura e a "regionalidade recifense" são abordadas no livro? É possível perceber as referências a partir da linguagem e dos traços de Joana Lira, com acenos à xilogravura e com a escolha de animais típicos "da zona rural e da zona urbana" do imaginário pernambucano.

Outros destaques para o Brasil estão na representação da fauna, especialmente o peixe-boi. Na avaliação de Mari Bigio, é uma forma de "estar em contato" com animais e dar visibilidade à preservação ambiental.

A ligação de Mari com o cordel também se estende para outro projeto infantil: o espetáculo "Cordel Animado", que também virou canal no YouTube. A iniciativa é mantida em parceria com sua irmã, a multi-instrumentista Milla Bigio, e apresenta histórias em cordel por meio da costura de narrativas autorais com cantigas.

Solução do Peixe-boi