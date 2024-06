Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 18 de junho (18/06)

Foto: ANA RAQUEL/DIVULGAÇÃO Espetáculo "Luzia" aborda a violência obstétrica faz curta temporada no Teatro Dragão do Mar

A partir da linguagem do circo, o espetáculo "Luzia" aborda o parir pelo aspecto da violência obstétrica. Usando como recurso o tecido acrobático, a peça usa relatos de familiares da intérprete, que são colocados em cena para o debate da violência comum no advento do parto. A montagem será apresentada de forma gratuita nesta terça-feira, 18, e nos dias 19 e 20 de junho no Teatro Dragão do Mar.

Territórios de Criação

Até o dia 30 de junho estarão abertas inscrições para o edital de Publicação de Pesquisas, do programa Territórios de Criação, que tem objetivo de difundir conhecimentos através de pesquisas e trabalhos mais recentes no campo das Artes e das Culturas. Ao total, serão selecionados 20 teses e/ou dissertações de pesquisadores(as) cearenses e/ou residentes no Ceará para posteriormente serem publicados em formato PDF para e-book e, também, livro físico.

Mais informações: Instagram





Maquinista

O Cuca Mondubim recebe nesta terça-feira, 18, o espetáculo "Maquinista", do Grupo Pavilhão da Magnólia. A programação faz parte do XV Festival de Teatro de Fortaleza (FTF) e tem trama que conta a história de Antônio Maquinista. O homem ficou conhecido após entrar para o bando de Lampião depois de enganar toda uma cidade. Baseada em história real, a montagem leva o público ao tempo do cangaço com muitas aventuras.

Oficina de fotografia

A Casa Amarela Eusélio Oliveira abre inscrições para a oficina gratuita de Fotografia e Edição com o Celular. A aula acontece na quarta-feira, 19, com o professor e fotógrafo Thiago Braga.

Uma Herança Inusitada

Estreia na quarta-feira, 19, a comédia "Uma Herança Inusitada", que acompanha a história de uma família após a morte de um excêntrico inventor e apresentador de game show. Após seu falecimento, os familiares se reúnem para tentar garantir a herança, mas são surpreendidos por um jogo cheio de tarefas e enigmas para definir quem fica com a fortuna.

Onde assistir: Netflix