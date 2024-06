Programe-se: Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 19 de junho (19/06)

Foto: netflix/divulgação "Central do Brasil" estreia na Netflix, entre 18 outros títulos brasileiros, nesta quarta-feira, 19

O Dia do Cinema Brasileiro é celebrado nesta quarta-feira, 19. A comemoração faz referência à data em 1898, quando teriam sido feitas as primeiras imagens com tecnologias cinematográficas no Brasil. Em alusão ao audiovisual nacional, a Netflix lança 19 títulos do País em seu catálogo, entre clássicos e contemporâneos. A seção "Simplesmente Cinema Brasileiro" tem obras como "Central do Brasil", "Rio, 40 Graus", "Vidas Secas", "A Ostra e o Vento" e "Pacarrete".





Filmes brasileiros

Para comprovar que o cinema brasileiro é autêntico e cheio de riquezas culturais, o Telecine criou a lista "Filmes Brasileiros", que reúne títulos nacionais de diferentes gêneros. A seleção inclui filmes recentes nas bilheterias como "Minha Irmã e Eu", com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck; "Mussum: O Filmis", cinebiografia de Mussum interpretada por Ailton Graça; e "Nosso Sonho", cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha, com interpretação de Lucas Penteado e Juan Paiva.

Onde: streamings parceiros da Telecine (Globoplay, Prime Video e plataformas das operadoras Claro, Oi, SKY e Vivo)





Grande Sertão

O drama "Grande Sertão", adaptado do romance "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa, está em exibição nos cinemas com Caio Blat, Luisa Arraes, Rodrigo Lombardi, Luís Miranda e Eduardo Sterblitch no elenco. A trama conta a história de Riobaldo, que vive numa comunidade em guerra e decide entrar para uma facção, passando por dilemas éticos, morais e existenciais.

Quando e onde: Ingresso.com





Cinema do Dragão

Nesta quarta, 19, o Cinema do Dragão disponibiliza sessão do longa cearense "A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes; além de "A Hora da Estrela", de Suzana Amaral; e "Vermelho Monet", de Halder Gomes.

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Mais informações e horários: Instagram





Filmes premiados

A plataforma de streaming Globoplay também dispõe de grandes destaques do cinema nacional no catálogo. As produções podem ser encontradas em diferentes categorias. Nas seções "Premiados" e "Sucessos de Bilheteria", a Globoplay disponibiliza as obras "Medida Provisória", "Elis", "Tropa de Elite", "Bacurau", "Marighella", "Minha Mãe É uma Peça" e "Bem-Vinda a Quixeramobim".