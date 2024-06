"Divertida Mente 2" explora as emoções complexas da juventude

Foto: Pixar/Divulgação Com trama sobre os desafios da adolescência, filme "Divertida Mente 2" chega aos cinemas

"Já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela?". Essa frase, presente no filme "Divertida Mente" (2015), viralizou no Brasil a partir de vários memes da plataforma TikTok. A repercussão do bordão nas redes sociais é mais uma evidência do sucesso da franquia produzida pela Pixar.

A sequência, "Divertida Mente 2", estreia nesta quinta-feira, 20, nos cinemas. Enquanto o primeiro longa - vencedor do Oscar e do Globo de Ouro em 2016 - mergulha na mente de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta a mudança de cidade, o segundo acompanha o cotidiano da personagem aos 13 anos, idade considerada um marco de transição da infância para a adolescência.

Assim, a trama provoca conexão com o público por meio das emoções Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho, Medo, Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio. O enredo é traçado entre os acontecimentos externos da vida da protagonista e os mecanismos internos do cérebro dela.

A narrativa destaca o quão desafiador pode ser o crescimento e o desenvolvimento da própria personalidade. Nessa fase surgem novos sentimentos, que provocam alteração na "sala de controle das emoções" que norteia a jovem. Tudo muda diante de um alerta vermelho: a puberdade.

Riley se vê inserida em um emaranhado de inquietações e nutre uma vontade exagerada de pertencer a um grupo. Além disso, há as incertezas, as novas percepções e as incômodas alterações no corpo.

O longa mostra que, durante a adolescência, as amizades podem ocupar um espaço maior do que a própria família. Essa nuance ganha corpo a partir do tamanho que a "ilha da família" ocupa na mente da Riley. Na animação, as ilhas são agrupamentos temáticos que norteiam os pensamentos da protagonista.

É curioso perceber que a Tristeza é a personagem que mais pergunta pela ilha da família e também é a que mais se preocupa com os familiares e melhores amigos da jovem. Talvez os roteiristas Dave Holstein e Meg LeFauve queiram indicar que os momentos mais difíceis fazem as pessoas se lembrarem do apoio de apoios próximos.

Apesar de todas as emoções terem papéis importantes na trama, a Alegria e a Ansiedade se sobressaem na disputa pelo controle da personalidade de Riley. A Alegria lidera o comando da mente nos primeiros anos, porque a garota tenta manter todas as situações sob uma perspectiva positiva, mas a Ansiedade toma controle com a chegada da juventude.

A visão que o público pode ter acerca da protagonista é enviesada pela percepção que as emoções têm sobre ela. Inicialmente, Riley pode parecer perfeita pelo olhar da Alegria. Já na visão da Ansiedade, ela não é boa o bastante.

A Inveja, o Tédio e a Vergonha também exercem influência nos acontecimentos da história. A expressão de fascínio da garota pela capitã do time de hóquei no gelo do Ensino Médio, por exemplo, mostra um desejo de estar na mesma posição. Da mesma maneira, a sensação está presente na tentativa constante de Riley em tentar agradar as meninas mais velhas, deixando de lado as melhores amigas que representam sua personalidade infantil.

O filme avança a partir da forma criativa de explicar as sensações humanas, que são abstratas e confusas, por meio de analogias que tentam contemplar o que se passa dentro da mente. Uma delas é a forma em que "Divertida Mente 2" explica a existência de lembranças que são esquecidas e depois lembradas, assim como a razão por trás da dificuldade de dormir com a mente repleta de projeções aleatórias.

A obra é dublada no Brasil com expertise, com elenco de voz composto por Miá Mello (Alegria), Tatá Werneck (Ansiedade), Katiusca (Tristeza), Leo Jaime (Raiva), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho) e Eli Ferreira (Tédio).

A ideia de que todas as emoções são importantes e necessárias, mas precisam ser equilibradas, é a principal mensagem da franquia. Dentro desta narrativa, nenhuma emoção é vilanizada ao extremo. Kelsey Mann, diretor do filme, leva o público a reflexões profundas por meio do universo emocional, criativo e lúdico, que transita pela consciência e inconsciência. Apesar de abstrato, tornou-se concreto na franquia.

A trama ainda leva as pessoas a questionarem a busca pela perfeição, a crença da construção da personalidade ideal, a constituição do senso de si e quais reminiscências geram certezas.

Provavelmente, o filme agradará mais os adultos, porque eles irão aproveitar melhor as sacadas bem boladas do enredo, mas as crianças também poderão se emocionar e se divertir assistindo à animação. A sequência arranca gargalhadas e lágrimas em imersão contemplativa a quem se permite um mergulho para dentro de si.





Divertida Mente 2

