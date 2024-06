Foto: Lorena Dini / Divulgação Em Iparana, no município de Caucaia, Encontro Sesc Povos do Mar terá show gratuito de Marcelo Jeneci

O músico Marcelo Jeneci se apresenta nesta sexta-feira, 21, na praia de Iparana, no município de Caucaia. O show do cantor e compositor faz parte da programação cultural do Encontro Povos do Mar, realizado pelo Sesc Ceará. Esta será a terceira apresentação de Marcelo Jeneci no Estado em menos de dois meses.

Quando: sexta-feira, 21,

a partir das 20 horas

Onde: Sesc Iparana

(avenida José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia)

Gratuito; doação de 2 kg de alimento não perecível

Mais informações: @sescce