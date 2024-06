Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação/Jorge Bispo Marcelo Jeneci tem em sua carreira sucessos como "Felicidade" e "Pra Sonhar"

Marcelo Jeneci

O músico Marcelo Jeneci se apresenta nesta sexta-feira, 21, na praia de Iparana, no município de Caucaia. O show do cantor e compositor faz parte da programação cultural do Encontro Povos do Mar, realizado pelo Sesc Ceará. Esta será a terceira apresentação de Marcelo Jeneci no Estado em menos de dois meses.

Quando: sexta-feira, 21, a partir das 20 horas

sexta-feira, 21, a partir das 20 horas Onde: Sesc Iparana (avenida José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia)

Sesc Iparana (avenida José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia) Gratuito; doação de 2 kg de alimento não perecível

Mais informações: @sescce

Bandida

Dirigido por João Wainer, o filme "Bandida - A Número Um" estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 20. A obra é protagonizada pela atriz e cantora Maria Bomani, ex-BBB 22, e apresenta a história de uma mulher chefe do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro, nos anos 1980. Aos nove anos, Rebeca é vendida por sua avó para o bicheiro que comandava a Rocinha. Disputada por bicheiros e traficantes, a comunidade passa por mudanças de poder. Rebeca vira mulher do traficante-chefe e, com a morte do parceiro, sua sucessora.

Quando e onde: Ingresso.com

Orquestra

A Orquestra Jacques Klein e o Coral Vozes de Iracema, do Instituto de Música Jacques Klein, se apresentam gratuitamente no Theatro José de Alencar nesta quinta-feira, 20 . O concerto tem no repertório as obras de Antonio Vivaldi, Josquin Des Prez, Richard Rodger & Oscar Hamerstein, além de versões de músicas juninas.

Quando: quinta-feira, 20, às 20 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito; ingressos no Sympla





Últimos Dias

Estes são os últimos dias para conferir exposições de Claudio Cesar e Totonho Laprovitera no Espaço Cultural Unifor. As mostras "Fabricando Elefantes Todos os Dias" e "Colecionando Afetos" fazem parte do projeto Trajetórias Artísticas Unifor, idealizado. "Colecionando Afetos" é uma celebração da carreira de Laprovitera, enquanto "Fabricando Elefantes Todos os Dias" homenageia Claudio Cesar.

Quando: de terça a sexta, das 9h às 19 horas, e sábados e domingos, das 12h às 18 horas; disponível até 30 de junho

Onde: Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Gratuito





Festival

A Casa de Vovó Dedé promove a vivência "Entre Reis e Reisados" na quinta edição do Festival Aralume. O evento é protagonizado pelo Mestre Aldenir, Tesouro Vivo da Cultura, e seu grupo de Reisado de Congo. A ação é uma imersão profunda na cultura nordestina, especialmente no Reisado de Congo do Cariri cearense, trazendo à tona as tradições ancestrais.

Quando: sexta-feira, 21, a partir das 9 horas

Onde: Casa de Vovó Dedé (rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará)

Gratuito e aberto ao público

Informações: @casadevovodede

Improvável

Com o espetáculo "Improvável", a companhia de humor Os Barbixas chega a Fortaleza. Os comediantes se apresentam no Teatro Riomar com show que já faz parte do repertório do grupo há 16 anos. O momento é apresentado pelo trio Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna.

Quando: sábado, 22, às 18h30min e 20 horas; domingo, 23, às 17h30min e 20 horas

Onde: Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50; vendas Uhuu





Chico Buarque

O espetáculo "Uma Valsa com Sabor de Loucura" é apresentado no Cuca Pici. A peça integra a programação do XV Festival de Teatro de Fortaleza (FTF). O texto faz parte de trilogia inspirada nas obras de Chico Buarque. Ela inicia com o texto "As meninas da flor da idade". Na sequência, "A saga de um pivete chamado Jesus" e "Uma valsa com sabor de loucura".