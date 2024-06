Chef Alex Atala em jantar no Mangue Azul

Foto: Mangue Azul/Divulgação Alex Atala visitou o restaurante Mangue Azul, em Fortaleza

No Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, celebrado em 18 de junho, o restaurante Mangue Azul recebeu o chef Alex Atala para um jantar privado. Proprietário do D.O.M., restaurante detentor de duas estrelas no Guia Michelin, seleção que destaca estabelecimentos que oferecem as melhores experiências gastronômicas, e um dos mais premiados internacionalmente no País, o paulista destacou o papel crucial da gastronomia sustentável na promoção de um sistema alimentar consciente e eficiente em recursos naturais.

Durante sua estadia em Fortaleza, o chef Alex Atala também teve visitou a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, a convite de André Bichucher, chef e proprietário do Mangue Azul. A visita foi marcada por um encontro entre Atala e os jovens estudantes.

"Ver o talento e a dedicação desses jovens é verdadeiramente inspirador. A gastronomia tem o poder de transformar vidas", afirma Atala.

Alex nasceu em uma família de origem palestina, no bairro da Mooca, em São Paulo, sua bagagem profissional conta com passagens por restaurantes na Bélgica, França e na Itália, onde pode aperfeiçoar seus conhecimentos da arte culinária. Assim, aprendeu inglês, francês e italiano.

O profissional de gastronomia foi eleito chef do ano pelo Guia Quatro Rodas em 2006, e o seu restaurante, D.O.M., foi considerado 6º melhor restaurante do mundo e o melhor da América do Sul, pela lista World's 50 Best Restaurants de 2013.

Sobre o Mangue Azul, de acordo com André Bichucher, o compromisso da casa com a sustentabilidade inicia desde a conservação ambiental.