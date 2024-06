Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 21 de junho (21/06)

Foto: Reprodução/Instagram @potyguarabardo Potyguara Bardo se apresenta na abertura da 18ª edição do For Rainbow

Nesta sexta-feira, 21, acontece a solenidade de abertura da 18ª edição do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, que traz ao palco da festividade a cantora e compositora Potyguara Bardo, de Natal (RN). A artista apresenta show do primeiro álbum, intitulado "Simulacre".

Quando: sexta-feira, 21 de junho, às 19 horas

sexta-feira, 21 de junho, às 19 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Infos: @festivalforrainbow





Do reggae ao forró

O restaurante Esquina Brasil prepara para este final de semana uma programação de São João. No início da noite, se apresentam os artistas Letícia Ibiapina, cantando músicas populares em estilo reggae; Luizinho Calixto, com forró tradicional; e Juruviara, com pé-de-serra. Na madrugada, sobem ao palco Aldo Sena, com carimbó; e Suzy Navarro.

Quando: sexta-feira, 21 de junho, a partir das 17 horas

sexta-feira, 21 de junho, a partir das 17 horas Onde: Esquina Brasil(Av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Esquina Brasil(Av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres) Quanto: R$20 (Couvert)

R$20 (Couvert) Mais informações: @esquinabrasilfortaleza

Davi Bandeira

Está disponível em todas as plataformas digitais o novo single "Vem" do cantor e compositor cearense Davi Bandeira. A faixa foi produzida com Enzo Dicarlo, o mesmo de Pabllo Vittar e outros grandes nomes do pop. Para o clipe musical, o artista uniu sensualidade com uma partida de futebol e cenários próximos a sua casa, onde costumava ir todos os dias após a escola.

Onde assistir: youtube e streamings de música

Festival das Artes Cênicas

Nesta sexta-feira e sábado, 21 e 22 de junho, acontecem os últimos dias do Festival das Artes Cênicas organizado pelo Centro Cultural do Cariri. Com programação gratuita, o evento contempla mostras de espetáculos, performances, atrações de teatro, circo, dança, além de feiras criativas com empreendedores locais, apresentações musicais e mais. Juazeiro do Norte e Crato recebem o festival.

Quando: sexta-feira e sábado, 21 e 22 de junho

sexta-feira e sábado, 21 e 22 de junho Onde: Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro (Batateiras), Crato)

Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro (Batateiras), Crato) Gratuito

Mais informações: @centroculturaldocaririce





Festa cristã

Em celebração aos 37 anos de emancipação do município de Eusébio, a cidade recebe uma programação especial de música cristã com shows gratuitos do Padre Fábio de Melo e Regis Danese. O evento promete ser um momento especial de fé.

Quando: sábado, 22, às 20 horas

sábado, 22, às 20 horas Onde: Arena Eusébio Junino ( R. Vila da Prata, 40 - Centro, Eusébio)

Arena Eusébio Junino ( R. Vila da Prata, 40 - Centro, Eusébio) Quanto: R$60 (meia-entrada) e R$120 (inteira); vendas em Brasilticket

R$60 (meia-entrada) e R$120 (inteira); vendas em Brasilticket Mais informações: @eusebiojunino