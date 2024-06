Arraiá do Zé promove programação gratuita no TJA

Foto: Felipe de Sousa/Ciranda Mídia/Divulgação Quadrilha junina infantil Cai Cai Balão se apresenta no Arraiá do Zé

As programações juninas seguem a todo vapor e mais uma acontece neste sábado, 22, no Theatro José de Alencar (TJA): o Arraiá do Zé. Com apresentações musicais e quadrilhas, a festa que já se tornou tradição ocupa os jardins do equipamento, localizado no Centro, com decoração temática.

Uma das atrações é a quadrilha Cai Cai Balão, considerada o grupo infantil mais antigo do Estado. Retornando para mais uma apresentação no teatro, este ano o coletivo traz temática inspirada no livro "Tirinete - Rabecas da Tradição", de Gilmar de Carvalho, acrescentando outros estudos para juntar os pífanos.

"Levamos as crianças para a pesquisa de campo na terreirada da Mestra Ana da Rabeca, em Umari, onde pesquisamos mais sobre o universo musical das rabecas e sobre a mestra que está sendo homenageada", conta Fábio Lessa, mestre-presidente da quadrilha.

E completa: "Os irmãos Anicetos são citados para justificar a junção dos pífanos e animar a festa junina dos noivos". Ele compartilha que as crianças do grupo tem "aquele sentimento de pertencimento, pois vivenciaram uma verdadeira terreirada de mestres". Fábio também afirma que os novatos na quadrilha, estão sendo incentivados "a brincarem para além da competição".

"Preferimos ganhar o público e fazer algo que valorize a nossa cultura tradicional e popular, mas, principalmente, fazer com que as crianças participem de forma alegre, descontraída e, acima de tudo, sabendo o que estão fazendo", sustenta.

"Dançar no TJA é para a gente como uma porta de entrada para o público, mas, sobretudo, para os grandes artistas que transitam pela casa. Isso nos deixa felizes em poder mostrar o trabalho sério e de qualidade onde as crianças são protagonistas", reforça e acrescenta ter notado que as crianças estão ansiosas para as apresentações.

Diana Franco também está com grandes expectativas para se apresentar na festa junina que acontecerá no equipamento cultural. Esta é a primeira vez que ela e sua banda estarão no Arraiá do Zé.

Cantora de forró na noite de Fortaleza, ela define que sua relação com os festejos do mês de junho são "fortes", pois a época permite que ela leve um repertório com um "forró raiz". "Vai ser só junino mesmo (repertório), arrasta pé para todo mundo dançar. Estamos em clima de São João e serão duas horas de muito arrasta pé, o pé de serra tradicional", revela.

"É a minha primeira vez no TJA, é um prazer imenso. Eu amo esse mês de São João", afirma, completando em seguida. "Espero muito que seja uma festa que todo mundo goste e se divirta".

O Arraiá do Zé acontece no Theatro José de Alencar desde 2017, quando foi comemorado os 107 anos do equipamento cultural. Para a entrada, no evento, é necessário levar 1kg de alimento não perecível.





Arriá do Zé

Arraiá do Zé 2024