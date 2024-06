Foto: Johann Feindt Claudia Andujar no documentário "A Senhora das Flechas", que será apresentado no sábado, 22.

A trajetória da fotógrafa Claudia Andujar, sueca radicada no Brasil, é revisitada em exposição na Pinacoteca do Ceará, em mostra com curadoria de Eduardo Brandão. "Claudia Andujar - Minha vida em dois mundos" traz ao público cearense a sensibilidade e a força do olhar da artista sobre a cultura Yanomami.

Claudia dedicou grande parte de sua carreira à documentação e à defesa dos direitos de um dos maiores grupos indígenas do Brasil. Essa população originária tem enfrentado desafios, especialmente pela situação com garimpeiros, que estão atuando ilegalmente nos territórios dos Yanomami e provocando um intenso impacto ambiental, atacando comunidades e levando doenças.

Com um trabalho marcado pelo compromisso com as causas humanitárias, a obra de Claudia transcende a fotografia documental e ocupa um formato de ativismo visual. São registros carregados de críticas sociais e alcançam gerações sem deixar a contemporaneidade.

"São muitos mundos que ela habita. Seja no jornalismo, na arte da militância, na política propriamente do Brasil", afirma Thais Rivitti, pesquisadora da exposição.

Claudia Andujar, Mulher lendo jornal, São Paulo (2006) Crédito: Claudia Andujar Claudia Andujar, Sem título (Picinguaba, Família Caiçara), da série _Famílias brasileiras_ (1964) Crédito: Claudia Andujar Fotografias de Claudia Andujar ganham exposição em Fortaleza Crédito: Lew Parella

Enaltecendo o trabalho da fotógrafa, Thais destaca: "É muito relevante o debate de todo o trabalho dela. A primeira coisa que me chama muita atenção, como alguém que pesquisa esse trabalho, são as mulheres artistas nesse pioneirismo".

A pesquisadora ressalta outros aspectos que mostram o protagonismo de Claudia. "Ela é uma pessoa muito corajosa, atravessou o País na década de 1960 para fotografar. Ela ter sido uma mulher com essa autonomia e essa Independência na época é um diferencial", conclui.

A exposição traz uma seleção de Eduardo Brandão sobre as imagens que Andujar capturou ao longo de décadas.

Para o curador da mostra, que reúne cerca de 200 fotografias, as escolhas da artista criaram novas possibilidades. "Cláudia trabalha pelos direitos desde 1971, foi uma das que ajudou a construir os direitos do território indígenas em 1992 durante o governo de Fernando Collor", destaca.

Ele também comenta sobre a escolha por Fortaleza para realização do evento. "Trazer as fotografias dela é fundamental pelo seu tom de urgência e pela sua qualidade fotográfica, que já foram expostas em diversos lugares no mundo, então acho que não fazia sentido a gente não ter isso em Fortaleza," pontua Eduardo.

Thais Rivitti diz que buscou mergulhar na proposta pensada por Eduardo. "Cláudia tem 93 anos e é dona de uma trajetória super extensa. Eu fui entendendo os recortes que a curadoria fez", pondera.

"Litoral Norte (Picinguaba, Família Caiçara)", da série "Famílias Brasileiras" (1964) Crédito: Fotos: Claudia Andujar/Divulgação

A pesquisadora ainda comenta sobre a organização da mostra. "A exposição é ela, não é rigorosamente cronológica, mas a mostra acompanha um pouco a trajetória dessa mulher que vem para o Brasil em 1955 e se torna uma grande referência", finaliza.

Por meio de suas fotografias, Andujar constrói um contraste temático com suas representações dos Yanomami, evidenciando as diferenças entre a vida urbana e a indígena. "Ela é uma mulher que vive em trânsito", comenta a pesquisadora paulista.

Além da exposição das imagens, neste sábado, 22, às 17 horas, o evento contará com a exibição do documentário "A Senhora das Flechas - The Lady With the Arrows".

No Longa-metragem, Claudia desenvolve um relacionamento com o povo yanomami e os ajuda a lutar contra a exploração da floresta amazônica e seu extermínio.

Fotografias de Claudia Andujar ganham exposição em Fortaleza Crédito: Claudia Andujar Claudia Andujar, Maloca dos Korihana thëri, Catrimani, da série _A casa_ (1974-1976).jpg Crédito: Claudia Andujar Maloca rodeada de folhas de batata-doce, da série "A casa" (1974-1976) Crédito: Claudia Andujar

No domingo, o espaço recebe o curador, a pesquisadora e o arquiteto da exposição, Eduardo Brandão, Thaís Rivitti e Thiago Guimarães, respectivamente. Eles se juntam ao público para um debate sobre curadoria, expografia e montagem da nova atração da pinacoteca.

Dentre as diferentes facetas da artista, desde os primeiros trabalhos como fotojornalista, Eduardo reforça a atuação de Claudia como artista.

"Uma fotógrafa gigante e uma grande experimentalista que lá em São Paulo ligada ao MASP foi super importante para uma série de gerações não só de fotógrafos, mas de artistas plásticos", comenta o curador.

Ele complementa: "A gente está tendo a atenção a essa parte também de mostrar Claudia dentro desta esfera artística. Ela como uma experimentalista que usa fotografia para diversas entradas cujos são valorizadas na arte contemporânea." encerra.

Claudia Andujar, fotografia Marcados para (1989) Crédito: Claudia Andujar

O horário de visitação para visitar a exposição na Pinacoteca do Ceará é de quinta a sábado, das 12 às 20 horas, e domingos, de 10 às 18 horas.



Atividades

Abertura da exposição

Quando: Sábado, 22, às 17 horas

Onde: Pavilhão Expositivo 2 da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito; acessível em Libras

Classificação Indicativa: 12 anos

Exibição do documentário

Quando: Sábado, 22, às 17h30min

Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito | 80 ingressos distribuídos por ordem de chegada, a partir das 16 horas

Classificação indicativa: 12 anos

Conversa com Eduardo Brandão, Thaís Rivitti e Thiago Guimarães