Los Sebosos Postizos homenageia Jorge Ben Jor em show em Fortaleza

Foto: Olivia Leite/Divulgação Formado por membros da Nação Zumbi e Mombojó, Los Sebosos Postizos faz show no Cineteatro

A banda Los Sebosos Postizos vem a Fortaleza para show especial no dia 7 de julho. Com apresentação no Cineteatro São Luiz, o grupo faz uma homenagem a Jorge Ben Jor, com show em celebração aos 50 anos do lançamento do álbum “A Tábua de Esmeralda”.

Fundada há 26 anos, a banda Los Sebosos Postizos é um projeto paralelo dos músicos Jorge Du Peixe, Dengue, Gustavo da Lua, Carlos Trilha, Pedro Baby, Lello Bezerra e Vicente Machado, integrantes das bandas Nação Zumbi e Mombojó.

Leia também | Alunos da rede pública protagonizam espetáculos da Cia. Acontece

Trazendo uma releitura autoral das canções de Jorge Ben Jor, o grupo apresenta o 11º álbum de estúdio do artista carioca com ritmos do pop psicodélico, dub e manguebeat

Com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira), os ingressos para o show de Los Sebosos Postizos em Fortaleza estão à venda no site Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz.

Los Sebosos Postizos em Fortaleza

Quando : domingo, 7 de julho, às 18h30min



: domingo, 7 de julho, às 18h30min Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)



: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira) Vendas: Sympla e bilheteria do Cineteatro



Show em Fortaleza

Quando: domingo, 7 de julho, às 18h30min

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

Vendas: Sympla e bilheteria do Cineteatro