Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 22

Foto: Fábio Augusto/Divulgação Ingressos para show de Edu Falaschi em Fortaleza já estão à venda; apresentação do cantor de heavy metal acontece no Complexo Armazém

O músico Edu Falaschi vem a Fortaleza para show neste sábado, 22, no Complexo Armazém. Reconhecido como uma das grandes vozes do rock e power metal por todo o Brasil, o músico tem passagens pelas bandas Angra, Kamelot, Mitrium e Almah. Atualmente em carreira solo, Edu Falaschi traz à capital cearense a turnê que revisita os 20 anos do DVD "Rebirth Live in São Paulo".

Quando: sábado, 22, a partir das 20 horas

sábado, 22, a partir das 20 horas Onde: Complexo Armazém rua Almirante Jaceguai, 19 - Centro)

Complexo Armazém rua Almirante Jaceguai, 19 - Centro) Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)

a partir de R$ 100 (meia-entrada) Vendas: site Bilheto e lojas Planet CDs, Jazigo e Gallery Tattoo





São João

O Complexo Cultural Estação das Artes realiza festa de São João neste fim de semana. O evento conta com shows musicais, brincadeiras da época e feira gastronômica de comidas típicas. No sábado, 22, se apresentam a Banda Pira, o grupo As Serpentinas e o Forró Briseira. No domingo, 23, a partir das 10 horas, há show do Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza e, depois, o grupo Os Muringa.

Quando: sábado, 22, das 17 horas às 22 horas; domingo, 23, das 10 horas às 15 horas

sábado, 22, das 17 horas às 22 horas; domingo, 23, das 10 horas às 15 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito







Vila Pratim

O Shopping Parangaba promove atrações para o São João da Vila Pratim. Neste sábado, 22, tem show de Freitas Filho, das 18h às 19h30min. No domingo, 23, das 13h às 14h30min, a banda Xote Miudim apresenta o melhor do forró pé de serra. A Quadrilha Filhos da Flor anima o público com danças tradicionais às 17 horas.

Quando: sábado, 22, a partir das 18 horas; domingo, 23, a partir das 13 horas

sábado, 22, a partir das 18 horas; domingo, 23, a partir das 13 horas Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)





Drama

Baseado no livro homônimo escrito por Carlo Rovelli, o filme italiano "A Ordem do Tempo" é exibido no Cinema do Dragão neste sábado, 22. Na obra, um grupo de amigos se encontra todos os anos para celebrar um aniversário. Este ano, em uma vila à beira-mar, algo está diferente: eles descobrem que o mundo vai acabar em apenas algumas horas. Após a notícia bombástica, estranhamente, o tempo que lhes resta parece acelerar e, ao mesmo tempo, permanecer interminável.

Quando : sábado, 22, às 19h40min

: sábado, 22, às 19h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria