Programe-se: Confira a programação cultural deste domingo, 23

Foto: Eltanin Andrade/Divulgação O Teatro Dragão do Mar recebe neste domingo, 23, o espetáculo infantil "Pinóquio - Uma Aventura Mágica", da Cia Camarim de Teatro

O Teatro Dragão do Mar recebe neste domingo, 23, o espetáculo infantil "Pinóquio - Uma Aventura Mágica", da Cia Camarim de Teatro. A peça é uma montagem sobre companheirismo, lealdade e força de vontade que narra a clássica história de Gepeto, um carpinteiro solitário, que resolve construir um boneco de madeira para lhe fazer companhia. Durante a noite, a Fada Azul dá vida ao boneco, que passa a se chamar Pinóquio. No entanto, ele tem uma particularidade: meu nariz cresce toda vez que conta uma mentira.

Quando: domingo, 23 de junho, às 17 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza)

Quanto: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira) vendas bilheteria física ou no Sympla; Cada adulto pagante tem direito a levar uma criança sem custo adicional





Arraiá do Cumpadi Del

Para celebrar o mês de São João, o Shopping Del Paseo realiza o "Arraiá do Cumpadi Del", com apresentações musicais, quadrilhas, barraquinhas de comidas típicas e mais. Neste domingo, 23, a música fica por conta da Banda Pintando o 7 e da Quadrilha Zé Moringa.

Quando: domingo, 23 de junho, a partir das 16 horas

Onde: Shopping Del Paseo - Piso L1 (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Gratuito





A Mulher e Seu Corpo Público

O Teatro Dragão do Mar recebe neste domingo, 23, apresentação única da atriz e escritora mineira Beatriz Aquino com o espetáculo "Recortes - A Mulher e Seu Corpo Público", que aborda violência contra a mulher com relatos reais de mulheres que sofreram abusos.

Quando: domingo, 23 de junho, às 20 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Ibrahim Sued

Em homenagem aos 100 anos do jornalista Ibrahim Sued (1924-1995), o Canal Brasil exibe neste domingo, 23, uma programação especial em homenagem ao comunicador. A partir das 18 horas, o canal transmite em sequência a ficção "O Ibraim do Subúrbio", de Astolfo Araújo e Cecil Thiré, e o documentário "Ademã - A Vida e as Notas de Ibrahim Sued", de Isabel Sued Perrin e Paulo Henrique Fontenelle.

Quando: domingo, 23 de junho, às 18 horas

Onde: Canal Brasil

Gratuito







Turma do Mickey

O Hard Rock Cafe Fortaleza prepara para a manhã deste domingo, 23, um "american breakfast" com a Turma do Mickey. As opções para comer são os clássicos pratos de café da manhã americano, como bacon com ovos, salsichas grelhadas e avocado toast.

Quando: domingo, 23 de junho, às 9 horas

Onde: Hard Rock Cafe Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza)

Quanto: R$ 20 (couvert)