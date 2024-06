Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 24 de junho

Quem nasce sob esta influência, mora com a família durante um longo período e muitas vezes até mesmo depois do casamento procura residir em locais próximos, numa convivência quase que diária com os seus familiares. Dotado de grande poder espiritual, amadurecimento e discernimento, é um grande amigo, com quem todos gostam de conviver. Terá grande preocupação com o aspecto da segurança.

O SANTO Nascimento De João Batista

Nasceu seis meses antes de Jesus Cristo, seu primo, e foi um anjo quem revelou seu nome ao seu pai, Zacarias, que há muitos anos rezava com sua esposa para terem um filho. O que o tornou tão importante para a história do Cristianismo é que, além de ser o último profeta a anunciar o Messias, foi ele quem preparou o caminho do Senhor, com pregações conclamando os fiéis à mudança de vida e ao batismo de penitência. Os Evangelhos revelam a inauguração da missão salvífica de Jesus, a partir do batismo recebido pelas mãos do precursor João e da manifestação da Trindade Santa. Foi decapitado devido ao ódio de Herodíades, que fora esposa do seu irmão, com a qual o rei vivia pecaminosamente.