Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 24 de junho (24/06)

Foto: Ares Soares/Divulgação A Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza até o fim de junho a exposição "Aves que Habitam o Campus", com curadoria do professor Claudio Sena

Segue aberta para visitação até sábado, 29, a mostra "Aves que Habitam o Campus", com curadoria do professor Claudio Sena. A exposição é composta por fotografias de diversos pássaros que vivem na Unifor feitas pelo fotógrafo Ares Soares. Dentre as aves retratadas estão periquitos, carcarás, gaviões, pica-pau, seriemas, beija-flores e galos-de-campina.

Quando: segunda a sexta, das 7 às 22 horas; sábados, de 8 às 16h25min; até 29 de junho

Assassino por Acaso

Segue em cartaz em Fortaleza o filme "Assassino Por Acaso". Com Glen Powell, a obra apresenta a história do assassino mais procurado de Nova Orleans. Entretanto, nem tudo é como parece: para seus clientes, Gary é um assassino de aluguel comum, mas ele, na verdade, trabalha para a polícia. Como parte do trabalho, ele investiga quem o contrata para eliminar outra pessoa. Ele segue isso à risca até ajudar uma mulher desesperada para fugir de seu marido abusivo.

Quando e onde: Ingresso.com

Taylor Swift

Entrou no catálogo da plataforma Max a série "Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood". Dividida em dois episódios, a obra explora a disputa de US$300 milhões entre a estrela, Taylor Swift, e o magnata da indústria musical, Scooter Braun, após o empresário comprar os direitos dos primeiros álbuns da cantora em 2019.

Onde: Max

Oficina

Estão abertas até quarta-feira, 26, as inscrições para a oficina gratuita "Criação de Cenas Cômicas". A atividade é destinada a humoristas, comediantes e interessados no tema e é ministrada pela palhaça Aline Campêlo e pelo ator e diretor Aldrey Rocha. A ação visa capacitar participantes na criação de cenas cômicas, seja com novos textos ou recriações de cenas já existentes. A oficina é limitada a 25 participantes e ocorre nos dias 2 e 3 de julho na Vila das Artes.

Quando: inscrições até quarta-feira, 26

Bazar de Livros

A livraria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realiza a quarta edição do Bazar de São João, com descontos de até 80% em todo o acervo. São contemplados livros sobre diversas áreas e gêneros, como arquitetura, artes, administração, negócios, comunicação, gastronomia, desenvolvimento social, design, moda e turismo. O bazar vale para loja física no Senac Aldeota e no site.

Quando: segunda-feira a sábado, de 8 às 20 horas; até o fim de junho

segunda-feira a sábado, de 8 às 20 horas; até o fim de junho Onde: Senac Aldeota (avenida Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota) e www.livrariasenacceara.com.br

Senac Aldeota (avenida Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota) e www.livrariasenacceara.com.br Mais informações: (85) 99230.9956 (WhatsApp)

Clube dos Vândalos

Estrelado por Austin Butler e Tom Hardy, o filme "Clube dos Vândalos" é exibido nos cinemas dos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque nesta segunda-feira, 24. A obra acompanha a jornada de um clube de motoqueiros do centro-oeste dos Estados Unidos. O filme narra, ao longo de uma década, a transformação do clube, de ponto de encontro de motoqueiros à margem da comunidade local, no início, à gangue sinistra que ameaça e coloca em risco até o modo de vida autêntico e único do grupo original.