Boca Livre celebra 45 anos de carreira com show em Fortaleza

Foto: LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO Zé Renato, Maurício Maestro, David Tygel e Lourenço Baeta se apresentam no RioMar

Os últimos anos não foram fáceis para o Boca Livre. Em 2021, quando a pandemia obrigava o mundo a ficar em casa, andar de máscaras e reinventar um jeito de viver, o grupo vocal carioca se separou por conta de discordâncias políticas. Estava encerrada uma história de mais de 40 anos que rendeu à MPB belezas como "Toada", "Chegou no vento", "Quem tem a viola" e "Feito mistério".

Mas o destino tem das suas e, em 2023, eles foram premiados no Grammy de melhor álbum de pop latino pelo disco "Pasieros". Fruto da parceria com ator e compositor panamenho Rubén Blades, o álbum foi gravado em 2011, mas só lançado 11 anos depois. Em seguida, o primeiro produtor deles quis lançar os primeiros álbuns do quarteto nas plataformas digitais e, pra completar, eles se reencontraram para a gravação de um single inédito. "Rio grande", parceria de Zé Renato com Nando Reis, acabou puxando novas gravações e, assim, nasceu o inédito "Rasgamundo". No dia que o álbum foi mandado pra masterização, Zé Nogueira, músico e produtor que acompanhou o grupo por anos, faleceu aos 68 anos.

É esse álbum que dá nome e renova o fôlego para a o show que o Boca Livre apresenta nesta quinta-feira, 27, no Teatro Riomar Fortaleza. "A gente sempre parte da escolha do repertório, né? As músicas vão entrando e vão se encaixando. Nesse caso (do disco), até quase surpreendentemente, as músicas trazidas foram todas aceitas por todo mundo e eu parti logo para fazer os arranjos vocais, alguma coisa instrumental. A gente ensaiou para gravar e, quando viu, estava o disco pronto", conta Maurício Maestro, cujo pai é de Aracati. "Se minha família toda fosse no show tinha que fazer duas sessões extras", brinca.

"Rasgamundo" é o 11º disco do grupo formado por Maurício, Zé Renato, David Tygel e Lourenço Baeta. Produzido por Marcus Preto e Zé Nogueira, ele traz composições inéditas, parcerias recentes e releituras que aproximam o Boca Livre de outras gerações da música brasileiras. Uma delas é "O Vento", sucesso do último álbum do Los Hermanos. Antes um rock dramático, a faixa virou um folk guiado pelo ukulele com cara de Boca Livre. O mesmo para "Mesmo se você não vê", balada dramática que encerra o disco "Mil coisas invisíveis", de Tim Bernardes. "O Zé Renato trouxe e a gente achou logo de cara que seria muito tranquila de colocar com a nossa cara", lembra Maestro.

O álbum segue, entre outras, com uma parceria póstuma com Erasmo Carlos (1941-2022). A letra foi achada entre os guardados do Tremendão e foi escrita para Fernanda Esteves, sua esposa. Preto entregou o manuscrito para Zé Renato, que compôs uma das melhores faixas de "Rasgamundo". Zé também é parceiro de Zeca Baleiro em "O canto em Nós", um "quase-louvor ao ato de cantar", na definição do próprio Zeca Baleiro, segundo material enviado à imprensa. Outro presente do disco é "Toda Felicidade", que Guilherme Arantes fez para o grupo.

David Tygel apresenta "Povo do Sol", parceria com Márcio Borges que aborda suas preocupações com as florestas, as águas e a história dos povos indígenas. E Lourenço Baeta chega com "Dois Oceanos", sobre encontros e reencontros da vida. Encerrando o disco, "Prayer" foi feita para um disco de Maurício que conta com a participação do lendário percussionista pernambucano Naná Vasconcelos (1944-2016). O disco permanece inédito, mas ele resgatou o tema instrumental para o quarteto. Ele diz que o show em Fortaleza reúne quatro canções de "Rasgamundo", outra de "Pasieros" e, claro, muitas que gravaram ao longo da trajetória do Boca Livre e que marcaram tantas memórias. "Primeiro, a gente voltou num festival no Uruguai em novembro do ano passado. Depois a gente chegou a fazer em Belém, também um festival. Quando começou realmente fazer o nosso show, já mais completo, a gente fez São Paulo, Rio, Belo Horizonte... O pessoal está adorando. Um reencontro com o público muito legal e Fortaleza, pelo que eu soube, vai ser também. Nossa! Vai ser um prazer danado fazer aí, comer aquelas peixadas. Que coisa boa, né? E rever a família, né? Pessoalmente, vai ser um prazer rever o pessoal da minha família", encerra Maestro.

Show Boca Livre