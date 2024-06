Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 25 de junho (25/06)

Foto: Ricardo Damito/Divulgação Isaac Cândido apresenta sucessos de Fagner no Esquina Brasil

Nesta terça-feira, 25, o cantor e compositor cearense Isaac Cândido se apresenta no restaurante Esquina Brasil com um tributo especial a Fagner. O repertório do show conta com releitura de músicas tiradas dos dez primeiros LP´s do cantor de "Borbulhas de Amor" e arranjos de Lu D´Sosa.

Quando: terça-feira, 25, às 20 horas

terça-feira, 25, às 20 horas Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres) Quanto: R$ 20 (couvert)

Arraiá do Iguatz

Segue até dia 30 de junho o Arraiá do Iguatz no Iguatemi Bosque. O espaço conta com uma cidade cenográfica com decoração temática para celebrar o mês junino e dispõe de barraquinhas de comidas típicas e artesanatos enquanto acontece show ao vivo no local.

Quando: até 30 de junho, das 16 às 22 horas

até 30 de junho, das 16 às 22 horas Onde: Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Eu Sou: Celine Dion

Chega ao Prime Video nesta terça-feira, 25, o documentário "Eu Sou: Celine Dion", que revela os bastidores da luta de Celine Dion contra a doença rara conhecida como Síndrome da Pessoa Rígida, que afetou sua carreira e vida pessoal desde o diagnóstico em 2022. A artista, conhecida principalmente pela música "My Heart Will Go On", mostra sua resiliência durante a trajetória

com a enfermidade.

Forró com Vanessa

Segue a programação da 18ª edição do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gêner. Nesta terça-feira, 25, acontece o show de Vanessa, a Cantora no palco da Arena Dragão do Mar a partir das 22 horas. A artista leva ao evento o repertório de forró das antigas, gênero que ela ganha destaque com suas interpretações pessoais.

Quando: terça-feira, 25, às 22 horas

terça-feira, 25, às 22 horas Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Bad Boys: Até O Fim

Segue em exibição nos cinemas o longa-metragem de ação "Bad Boys: Até O Fim", com Will Smith, Martin Lawrence e Vanessa Hudgens no elenco. A trama é o quarto filme da saga dirigida por Michael Bay e aborda como os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey e Marcus Burnett, se tornaram os mais procurados do país.

