Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 26 de junho

Áries 21/03 a 20/04 É fundamental assumir uma postura tranquila fora do círculo íntimo. O recolhimento íntimo tende a se revelar confortante para o emocional e promover cumplicidade em família, visto a harmonia que a Lua forma com Sol, Mercúrio e Vênus.

Touro 21/04 a 20/05 As finanças tendem a demandar critério e disciplina. Carisma e empatia podem aflorar em prol de suas interações no âmbito social e na vivência do cotidiano, o que gera harmonia coletiva, visto a Lua em equilíbrio com Sol, Mercúrio e Vênus.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure não se deixar absorver, prejudicando seu bem-estar, por isso é preciso definir limites. Sua postura tende a se revestir de criatividade frente às demandas e de boa vontade com o entorno, tornando o momento produtivo, já que a Lua se harmoniza a Sol, Vênus e Mercúrio.

Câncer 21/06 a 22/07 Os valores pessoais podem se fortalecer, nutridos pelo encontro Lua-Saturno, mas é preciso evitar impor padrões de comportamento, como alerta Júpiter tensionado. A harmonia que conecta a Lua a Sol, Vênus e Mercúrio pode aflorar o otimismo, enquanto motiva o exercício da espiritualidade.

Leão 23/07 a 22/08 Tente evitar expor seus desafios fora do círculo de confiança. O universo íntimo tende a se mostrar prazeroso e fonte de bem-estar emocional com a Lua harmonizada a Sol, Vênus e Mercúrio, nutrindo o recolhimento introspectivo, que ganha corpo com o encontro Lua-Saturno.

Virgem 23/08 a 22/09 As parcerias podem ficar suscetíveis a conflitos, como alerta Júpiter tensionado. Os relacionamentos pessoais tendem a vivenciar um momento de bem-querer recíproco e de comprometimento conjunto, pois a Lua se harmoniza com Sol, Vênus e Mercúrio e mais tarde encontra Saturno.

Libra 23/09 a 22/10 Procure não se deixar intimidar pela complexidade dos problemas, como alerta Júpiter tensionado, buscando aprender com eles. Um envolvimento prazeroso e responsável com as demandas tende a se fazer sentir nessa fase, com a Lua em harmonia com Sol, Vênus e Mercúrio.

Escorpião 23/10 a 21/11 É preciso confrontar suas inseguranças e se transformar, como alerta Júpiter tensionado. O momento tende a favorecer o envolvimento com atividades prazerosas que nutram a autoestima e elevam o autoconhecimento, visto que a Lua se harmoniza com Sol, Vênus e Mercúrio e em breve encontra Saturno.

Sagitário 22/11 a 21/12 Convém prezar por sua privacidade e a dos outros. O meio familiar pode se mostrar fonte de nutrição emocional e aprendizado, contando com um convívio prazeroso com pessoas cujas experiências de vida favoreçam as suas, visto a Lua harmonizada a Sol, Vênus e Mercúrio e próxima a Saturno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente não deixar que o peso das responsabilidades prejudique seu bem-estar, visto Júpiter tensionado. Suas parcerias podem se revelar comprometidas, o que lhe motiva a se engajar prazerosamente em ações para atender as demandas, pois a Lua se harmoniza com Sol, Vênus e Mercúrio e encontra Saturno.

Aquário 21/01 a 18/02 Evitar misturar dinheiro e amizades ou se envolver em conflitos territoriais é fundamental. Uma relação prazerosa com o universo tangível tende a marcar essa fase, com a Lua em harmonia com Sol, Vênus e Mercúrio, o que pede atenção com as finanças, pois Lua e Saturno logo se encontram.