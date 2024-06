Programe-se: Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 26 (26/06)

Foto: Escritórios de Criação/Divulgação Edital de Bolsas Culturais para Mobilidade Artístico-formativa tem inscrições prorrogadas até quarta

As inscrições para o edital "Territórios de Criação - Concessão de Bolsas para Mobilidade Formativa" foram prorrogadas até esta quarta-feira, 26. A chamada beneficia com 34 bolsas artistas e agentes culturais cearenses que desejam realizar uma formação artística em outro estado do Brasil ou no exterior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Mapa Cultural do Ceará.

Quando: até esta quarta-feira, 26

até esta quarta-feira, 26 Onde: Mapa Cultural do Ceará





A Maldição De Cinderela

Está em exibição no cinema do Shopping Via Sul o filme de terror “A Maldição De Cinderela”, uma adaptação sangrenta do conto popular da Disney criado em 1950. Na história, a protagonista loira é humilhada pela sua madrasta, pelas meias-irmãs e até pelo príncipe. Quando uma fada madrinha sinistra surge na história, ela é transformada em um monstro terrível para poder se vingar de seus inimigos e colocar um ponto final na história.

Quando e onde: Ingresso.com



Streaming

Estreia nesta quarta-feira, 26, a série de comédia dramática "Terra de Mulheres" na Apple TV. A história acompanha a vida de Gala, uma mulher rica que sofre uma grande reviravolta em sua vida quando seu marido não paga uma dívida a criminosos. Ela, então, precisa fugir da cidade junto com a sua mãe idosa e a filha adolescente para outro continente em busca de recomeçar sua vida.

Onde assistir: Apple TV





Terror

Está em exibição no cinema do Shopping Via Sul o filme de terror "A Maldição De Cinderela", uma adaptação sangrenta do conto popular da Disney criado em 1950. Na história, a protagonista loira é humilhada pela sua madrasta, pelas meias-irmãs e até pelo príncipe. Quando uma fada madrinha sinistra surge na história, ela é transformada em um monstro terrível para poder se vingar de seus inimigos e colocar um ponto final na história.

Quando e onde: Ingresso.com





Travestis em todos os lugares

Escrito por Amadeu Cardoso, professor da rede pública do município de Capistrano, está à venda a obra "Travestis em todos os lugares", que aborda a vida de quatro ativistas essenciais na luta pelos direitos de pessoas trans nas últimas décadas.