Dragão recebe Festa do Cinema Italiano com 10 longas inéditos

Foto: Festa do Cinema Italiano/divulgação "O Divino Zamora", de Neri Marcorè

"Eu prefiro cinema de autor", revela Walter Vismara quando sua parceira de trabalho lhe pergunta se ele gosta de filmes românticos. Na comédia "O Divino Zamora", de Neri Marcorè, essa dita preferência ironiza o personagem deslocado de uma realidade em que caiu de paraquedas.

A fala, porém, também rima com o contexto em que o filme está sendo exibido nesta semana no Brasil. Foi a partir dessa clássica definição de "cinema de autor" que Federico Fellini se cristalizou no nosso imaginário sobre o Cinema Italiano, fazendo com que o título de um de seus filmes mais famosos - "Oito e Meio" (1963) - nomeasse o evento que agora chega à sua 11ª edição: 8 ½ Festa do Cinema Italiano.

De 27 de junho a 3 de julho, o evento itinerante percorre 22 cidades brasileiras com exibição de 10 longas-metragens inéditos no circuito comercial brasileiro, apresentando comédias, suspenses e dramas históricos. Nesta edição, prevalecem os olhares para um passado conservador da Itália a partir de discussões sobre religião, xenofobia, machismo, transfobia e hipocrisias moralistas. Diante do fato de que o país hoje está tomado por partidos políticos de extrema-direita, essas histórias podem nem soarem tão antigas assim.

Paola Cortellesi apresenta "Ainda Temos o Amanhã", seu filme de estreia que alcançou o primeiro lugar nas bilheterias italianas de 2023, ultrapassando até mesmo o fenômeno americano "Barbie" - outra rima imprevisível na conversa sobre esse "mundo dos homens" na realidade e na brincadeira. Interpretada pela própria Paola, sua protagonista vive nos anos 1940 em que as mulheres ainda não tinham sequer direito ao voto e vivem sob coordenação dos maridos, pais e avôs. Delia tem consciência da imobilidade de sua prisão, mas passa a temer pelo futuro da filha, ainda tão jovem e sonhadora, como ela foi um dia.

A grande sacada, no entanto, está na forma irreverente com que a diretora decide construir a estética dessa trama. Mesmo que seja todo em preto e branco, somos guiados pelo filme como se estivéssemos numa comédia ou num musical, o que não passa de um sarcasmo elaborado com muita criatividade.

Marco Bellocchio, um dos grandes cineastas desse tempo, traz "O Sequestro do Papa" que estreou na competição oficial no Festival de Cannes no ano passado. Seu filme mergulha no século XIX para ficcionar a história de um garoto judeu que é forçado a receber uma educação católica pelo papa Pio IX. Baseado na história real de Edgardo Mortara, a trama joga luz sobre essa onipotência capital e política da instituição católica pelo mundo.

Protagonizado pela espanhola Penélope Cruz, "A Imensidão" viaja para a Roma dos anos 1970 para contar uma parte muito específica da vida de Andrea que, aos treze anos, questiona sua identidade de gênero. Com momentos musicais belíssimos, o filme ganha uma camada ainda mais intensa ao sabermos que há traços autobiográficos do próprio diretor, Emanuele Crialese, que também viveu resistências alheias à sua transição como um homem trans.

A programação também reserva filmes com menos gravidade, como é o caso de "O Divino Zamora", uma comédia bem divertida sobre a estranha sensação que é sair do conforto para encontrar novas paixões. Walter Vismara é um contador tímido nos anos 1960 que é transferido para uma empresa onde o chefe é obcecado por futebol - ele, porém, sequer sabe os nomes dos times ou as regras do esporte. "Goleiro", ele responde quando é perguntado sobre qual sua posição no campo porque era a única que lembrava. Então, de repente, ele precisa aprender a jogar.

Com seu grau de tensão mais concentrado na aparência do que no próprio discurso, o thriller "Segredos" é o filme menos exibido da seleção, tendo passado pelo Festival de Roterdã deste ano. O diretor Daniele Luchetti está no Brasil para promover a exibição e participa hoje de sessão especial em São Paulo.

Há também os mais contemporâneos, como "A Última Noite de Amore", em que o famoso Pierfrancesco Favino interpreta um tenente da polícia italiana, e "Enea", que é dirigido pelo próprio protagonista Pietro Castellitto. Ator alemão em ascensão, Franz Rogowski estrela "Lubo", de Giorgio Diritti, numa Europa eugenista dos anos 1930 que perseguia povos étnicos.

Em Fortaleza, a Festa do Cinema Italiano está sendo recebida pelo Cinema do Dragão com a programação de todos os filmes do evento. Ingressos no valor de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Confira todos os filmes da programação:

"O Sequestro do Papa", de Marco Bellocchio

"O Divino Zamora", de Neri Marcorè

"A Última Noite de Amore", de Andrea Di Stefano

"Ainda Temos o Amanhã", de Paola Cortellesi

"A Imensidão", de Emanuele Crialese

"Segredos", de Daniele Luchetti

"Lubo", de Giorgio Diritti

"Maria Montessori - Ensinando com Amor", de Léa Todorov

"Enea", de Pietro Castellitto

"Il Boemo", de Petr Václav

