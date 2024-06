Horóscopo: previsão para seu signo neste fim de semana

Áries 21/03 a 20/04 Mercúrio e Vênus se harmonizam aos referidos astros, podendo promover uma comunicação sensível a acordos. Lua e Saturno se encontram na área de crise, o que tende a lhe nutrir de um profundo senso reflexivo e analítico, ajudando no seu processo de amadurecimento.

Touro 21/04 a 20/05 Busque se manifestar de forma construtiva sobre o que precisa de ajuste. Lua e Saturno se encontram na área de amizades, tendo Mercúrio e Vênus em harmonia com ambos, o que pode sugerir um momento favorável para solidificar o compromisso com suas parcerias, contando com posturas responsáveis.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente aperfeiçoar a gestão patrimonial, praticando economia criativa. O encontro Lua-Saturno na área profissional pode elevar seu compromisso com suas metas, enquanto favorece sua capacidade analítica em proveito dos processos de trabalho.

Câncer 21/06 a 22/07 Mercúrio e Vênus se harmonizam à referida dupla, podendo favorecer lazeres intelectuais. Sua capacidade reflexiva tende a ganhar profundidade e senso crítico frente ao encontro entre Lua e Saturno no setor espiritual, o que lhe faz ter um amadurecimento importante sobre temas cruciais para sua vida.

Leão 23/07 a 22/08 As dificuldades podem gerar aprendizado, por isso busque compreendê-los a fundo. O encontro entre Lua e Saturno e a harmonia de ambos com Vênus e Mercúrio tendem a promover um percurso de aprimoramento íntimo que conta com reflexões profundas sobre suas necessidades e dos caminhos para supri-las.

Virgem 23/08 a 22/09 Busque promover diálogos construtivos sobre temas de interesse comum e construir parcerias duradouras. O comprometimento mútuo e a busca por estabilidade nas relações tendem a marcar essa fase, considerando o encontro entre Lua e Saturno e a harmonia que ambos formam com Mercúrio e Vênus.

Libra 23/09 a 22/10 É importante valorizar suas vocações e buscar aprendizado. Sua postura tende a ficar dedicada às responsabilidades profissionais e à gestão do cotidiano, o que ajuda a melhorar a qualidade dos processos de trabalho e das parcerias, visto o encontro Lua-Saturno.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure valorizar as trocas com pessoas experientes. A tendência é que você fique mais criteriosa na fruição social, o que ajuda a elevar a qualidade das interações, que se nutrem de interesses culturais, considerando o encontro Lua-Saturno e a harmonia de ambos com Mercúrio e Vênus.

Sagitário 22/11 a 21/12 O encontro Lua-Saturno pode sugerir um momento de introspecção e estabilização emocional com o suporte da família, o que ajuda a fortalecer o círculo de confiança e intimidade. Tente separar momentos para compartilhar prazeres relacionados ao intelecto.

Capricórnio 22/12 a 20/01 É fundamental valorizar experiências que promovam aprendizado conjunto. Sua capacidade argumentativa tende a se fortalecer frente ao encontro entre Lua e Saturno, contando com um discurso ponderado e responsável e estabilidade emocional.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure buscar um envolvimento prazeroso na gestão do dia a dia. Seu foco pode ser direcionado para a segurança material e o cumprimento das suas tarefas, em harmonia com os valores que você nutre em sua vida, dado o encontro Lua-Saturno.