Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Leo Aversa/ Divulgação Grupo vocal Boca Livre faz show no Riomar Fortaleza com repertório do disco 'Rasgamundo'

Boca Livre



Vencedor do Grammy Awards 2023, o grupo Boca Livre faz show em Fortaleza nesta quinta-feira, 27. A turnê inclui canções inéditas de "Rasgamundo", novo álbum do Boca Livre. O show reúne Maurício Maestro (contrabaixo, violão e vocal), Zé Renato (vocal e violão), David Tygel (viola e vocal) e Lourenço Baeta (flautas, violão e vocal).

Quando: quinta-feira, 27, às 21 horas

quinta-feira, 27, às 21 horas Onde: Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 160 (inteira); vendas no site Uhuu

Um Lugar Silencioso

Estreia nos cinemas de Fortaleza o filme "Um Lugar Silencioso: Dia Um". A obra é um spin-off de "Um Lugar Silencioso", filme de 2018 dirigido por John Krasinski. O novo longa é um prelúdio do primeiro filme e leva o espectador de volta ao ponto onde tudo começou. A trama acompanha uma nova personagem, interpretada por Lupita Nyong'o, enquanto navega pelos horríveis primeiros momentos na cidade mais barulhenta do mundo.

Quando e onde: Ingresso.com

Projeto Duetos

A 11ª edição do Projeto Duetos é realizada no Cineteatro São Luiz. A iniciativa reúne o cantor carioca Dalto e o cantor cearense Paulo Façanha. Dalto é autor de faixas como "Muito Estranho", já Paulo abre a noite com repertório formado por canções como "Tantos Versos".

Quando: domingo, 30, às 18 horas

domingo, 30, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito com doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis; retirada pelo Sympla

Homenagem ao Rei

O pianista cearense Felipe Adjafre realiza show no Theatro Via Sul neste sábado, 29, para interpretar músicas de Roberto Carlos. O repertório inclui releituras de grandes sucessos do Rei com convidados especiais. Nomes como Juan Peter, Karol Tavares e Milton Nunes.

Quando: sábado, 29, às 20 horas

sábado, 29, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu

Diogo Defante

O músico e comediante Diogo Defante vem a Fortaleza para apresentação única neste sábado, 29. Conhecido principalmente por seu canal de humor no Youtube, Diogo vem para a Capital com a turnê musical "Robson", título do seu primeiro álbum. O show de Defante em Fortaleza é o último da turnê e traz no repertório as canções "Jerry", "Pelo", "Padeiro" e "Catacumba".

Quando: sábado, 29 de junho, às 22 horas

sábado, 29 de junho, às 22 horas Onde: Complexo Armazém (avenida Antônio Justa, 444 - Centro)

Complexo Armazém (avenida Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: R$60 1kg de alimento não-perecível; vendas no site Clube do Ingresso

O Estranho

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 29, sessão especial do filme "O Estranho" com presença da atriz Patrícia Saravy e da diretora de arte e figurinista Dayse Barreto. Dirigido por Flora Dias, o filme se desenvolve a partir do maior aeroporto do Brasil, Guarulhos.

Quando: sábado, 29, às 17 horas

sábado, 29, às 17 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$16 (inteira) e R$8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria



Jaloo

A cantora, compositora e produtora Jaloo, uma das expoentes da música indie e eletrônica paraense, retorna a Fortaleza neste sábado, 29. A artista faz show na programação do Festival Barulhinho Delas. O festival chega à 5ª edição.