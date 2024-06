São João de Fortaleza mescla forró das antigas com piseiro em festa gratuita

Foto: Divulgação/ Lucas Facundo Xand Avião apresenta nova turnê de São João 2024 "O forró é Pop" com valorização do forró raiz

Imaginar uma festa de São João é pensar em um evento animado, com comida boa, cercado por danças e músicas de forró. É nesse clima festivo e alegre que as areias do Aterrinho da Praia de Iracema recebem o São João de Fortaleza, que acontece a partir desta sexta-feira, 28, gratuitamente.



Com uma programação bem típica da época, os três dias deste fim de semana — sexta, sábado e domingo —, iniciarão a programação do evento com apresentações de quadrilhas. A partir das 17 horas, a tradicional dança junina sobe ao palco para animar a plateia.



Após as apresentações de quadrilhas, a festa abre espaço para shows de forró, ritmo que não pode faltar nas celebrações juninas. No dia 28, a partir das 19 horas, o São João da capital cearense recebe apresentações da Orquestra de Sanfona e do pernambucano Geraldo Azevedo.



Zé Vaqueiro também se apresenta na sexta-feira e define ser “sempre uma honra se apresentar” em Fortaleza. “Foi a cidade que me acolheu, é a minha segunda casa depois de Pernambuco”, reverencia o artista.



Sobre o repertório, ele conta: “Quis misturar as minhas músicas com grandes sucessos e revisitar os clássicos que nunca deixaram de tocar e que não podem faltar no São João”.



O músico aponta que os shows deste período “são os mais emocionantes da agenda”. “A gente que nasce aqui no Nordeste entende como o São João é importante para o nosso povo. É muito mais que diversão, é nossa tradição, cultura — faz girar a economia”, pontua. “Eu sempre fui às festas dessa época e ficava no meio povo sonhando e pedindo muito a Deus para que um dia fosse eu ali no palco cantando pra minha gente”, completa.



Foto: Francisco Rodrigues/Divulgação Zé Vaqueiro retorna a Fortaleza para show de São João

No sábado, o palco recebe as bandas Forró do Bom e Lagosta Bronzeada, além do cantor Xand Avião. O forrozeiro, que mora em Fortaleza, afirma: “Não tem como não sentir uma energia diferente ao me apresentar no São João” da cidade. “Digamos que sejam duas paixões juntinhas em um só lugar”, elabora.



Relembrando os shows da turnê junina deste ano, ele ressalta ter notado que o “público está saudoso” em relação a “algumas músicas (antigas)”. “Essa mistura do novo com as antigas tá sendo um sucesso absoluto. O bom de fazer é que nunca é algo ultrapassado, sempre tem espaço, ouvidos e gostos, e eu amo misturar tudo”, arremata.



Apesar de não revelar quais hits de sucessos ele levará no repertório, para não “perder as surpresas”, ele garante que está se empenhando para que o público “curta muita a apresentação neste sábado”.



Inclusive, ele destaca que está preparando uma “surpresa gigante” para a plateia. “Posso dizer que sobre esse anúncio, eu tô pensando com muito carinho na minha cidade e no meu público", completa.

No último dia de festa — domingo, dia 30 —, o Aterrinho receberá shows de Waldonys, Zé Cantor e Banda Magníficos, encerrando as comemorações do São João da capital do Estado.



Waldonys, também em turnê no período junino, está feliz por performar em Fortaleza mais uma vez. “Toquei esta semana no melhor dia do ano – no dia 24 —, no palco do maior São João do mundo, o de Campina Grande. E encerrar a turnê no dia 30 de junho, na minha cidade, vai ser maravilhoso”, declara.



“E, como sempre, chegando do céu, fazendo jus a música mais famosa do São João: ‘Olha pro céu, meu amor’. Saltarei com alguns efeitos especiais”, revela. A música citada, inclusive, é definida por ele como hino desse período festivo.



A plateia será convidada a dançar um bom forró com os sucessos da carreira do artista, músicas juninas e que se relacionem com a trajetória do cantor. “Será minha história no palco do São João da minha cidade. Tudo que eu vivo e canto eu lavarei”, declara.



E se tratando das músicas de seu setlist, ele diz não gostar de “classificar como velho e novo”. “Acho que há músicas em meu repertório que são atemporais, que estão sempre vivas nas memórias das pessoas, apesar de terem sido compostas há muito tempo”, reflete.



“Acho que esse é o grande poder de um clássico da música: que mesmo tendo sido composto há muito tempo, toda vida que você toca e canta, as pessoas cantam como se fosse a primeira vez” conclui.

Programação completa

Sexta-feira, 28, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Orquestra de Sanfona

Geraldo Azevedo

Zé Vaqueiro

Sábado, 29, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Forró do Bom

Zand Avião

Lagosta Bronzeada

Domingo, 30, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Waldonys

Zé Cantor

Banda Magníficos

São João de Fortaleza