Theatro José de Alencar recebe festival com balé e danças urbanas

Foto: Daniel Ebendinger/Divulgação Cícero Gomes e Juliana Valadão são os primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e foram convidados para a programação do Fendafor

Grupos de diferentes estados do Brasil (como Rio de Janeiro, Goiás e Maranhão), estilos diversos de dança e performances de nomes de peso da linguagem artística. Com esses ingredientes, o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) chega à 24ª edição, com programação no Theatro José de Alencar (TJA) até 7 de julho.

A nova edição reúne apresentações desde jazz e balé clássico até danças urbanas e dança do ventre. A programação é dividida em duas partes, sendo elas a Mostra Internacional de Dança (até esta sexta-feira, 28) e a Mostra Competitiva (de sábado, 29, a domingo, 7 de julho).

O evento promove um “intercâmbio cultural” entre bailarinos, coreógrafos e grupos de diferentes localidades. Nesta quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28, as apresentações variam do infantil ao adulto. A programação inclui nomes como Cícero Gomes e Juliana Valadão, primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e Maria Rêgo e Ayala Emily, vencedoras do Grand Prix Internacional de Dança.

Além de performances, o Fendafor 2024 oferece cursos e o workshops, bem como seletivas para o YAGP - American Grand Prix, com final prevista para abril de 2025 em Nova York. O Jardim do TJA também recebe o Mercado da Dança, com apresentações gratuitas, stands de produtos para bailarinos e áreas de convivência.

Foto: Hugu Silveira/Divulgação Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) chega à 24ª edição em 2024 com programação que inclui atrações do Ballet Clássico às danças urbanas

Neste ano, o evento tem como uma de suas temáticas o destaque para a acessibilidade na dança, segundo Janne Ruth, diretora geral do Fendafor. “Queremos chamar a atenção das pessoas para a acessibilidade, não só de você poder sentar e assistir a um grupo dançando em cadeiras de rodas, mas imaginar o que ele passou para chegar àquele palco. É preciso respeito”, pontua.

O interesse pelo assunto também atravessa o Fendafor em rodas de conversa sobre acessibilidade ao longo da programação. Outro destaque nas discussões é Nicole Vanoni, bailarina e professora da Curitiba Cia de Dança, que fará palestra sobre gestão de escolas de dança. “É importante, porque às vezes é aberta uma escola, mas a pessoa não sabe como ela pode ser incrementada”, enfatiza Janne Ruth.

A diretora aponta a importância do festival para a formação de plateia para a dança em Fortaleza, que envolve também articulação com projetos sociais e a participação dos próprios dançarinos: “Deixamos cadeiras reservadas para os bailarinos assistirem aos espetáculos depois de dançarem, então fazemos formação de plateia muito além das pessoas irem ao teatro, mas que as próprias atrações possam ser plateia para outras que estão dançando”.

Embaixadora do Fendafor nomeada em 2022, a bailarina cearense Dulce Ribeiro está na escola de dança Janne Ruth há 14 anos e tem formação em ballet clássico e jazz. Coreógrafa e jurada, chegou a participar de um reality show para ser bailarina da cantora Jennifer Lopez em 2011. Ela também é professora colaboradora da Rede Cuca.

“Ser embaixadora do Fendafor é, para mim, representatividade e inclusão. Significa mostrar que todos os seus sonhos podem ser realizados! Me sinto orgulhosa de ser a primeira mulher trans nordestina a representar um evento nacional/internacional! Isso me dá forças pra continuar e sempre seguir firme”, aponta.

Na abertura do festival, apresentou um solo de Lyrical Jazz feito pelo professor e coreógrafo Henrique Fau no qual “fala sobre uma mulher que se entende e aceita todas as nuances de sentimentos por toda uma vida”. Ao lado da paraense Giulia Nascimento, embaixadora do Fendapará, apresenta nesta quinta-feira, 27, o espetáculo “Sonhando Acordada”.

A apresentação ocorre após o número “A Fase Cubista de Picasso”, que abre a programação desta quinta-feira, 27, na “Mostra Sênior”. Interpretada pela Fohat Cia de Dança (GO), a coreografia transporta para o palco as formas cubistas da arte moderna por meio de movimentos de dança contemporânea. A música é de Arturo Marquez.

“Nesse trabalho, dançamos e formamos telas cubistas. São movimentos de dança contemporânea, mas sempre procuramos criar ângulos para lembrar a forma cubista com a qual Picasso pintava nessa época da sua vida artística. Ficou bem interessante, porque o figurino é alegre e lembra bem a Espanha colorida”, afirma a diretora e coreógrafa Ariadna Vaz.

A companhia de dança também apresenta nesta sexta-feira, 28, o espetáculo “Fuxico”, que coloca em destaque a forma de artesanato conhecida pelo conjunto de cores que, em forma de flores, compõe roupas, colchas e toalhas. “Lembramos que o Brasil é alegre, colorido, cheio de diversidade cultural. Vem daí o ‘Fuxico’, as diversas partes coloridas e alegres formando uma única nação com diversas caras, personalidades e cultura, mas com a alegria de sempre que é própria do brasileiro”, aponta Vaz.

A programação do Fendafor também conta com as participações de Cícero Gomes e Juliana Valadão, os primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 27, eles apresentam o “Gran Pas de Deux” (do francês “Passo a Dois”) do “Cisne Negro”, do ballet “O Lago dos Cisnes”.

Na sexta-feira, 28, sobem ao palco do TJA para dançar o Pas de Deux “Loss”, do coreógrafo Ricardo Amarantes, um trabalho “dançado no mundo inteiro pelas maiores companhias de dança”, segundo Cícero Gomes. A obra tem música de Edith Piaf com arranjo musical de Natalia Chepurenko.

O bailarino retorna para mais um ano de festival: “O Fendafor é minha casa. São muitos anos de participação neste evento tão grandioso. Acredito que estou indo para meu vigésimo ano, e será muito especial por ser a primeira vez da Juliana comigo em Fortaleza. Sei que a expectativa dela está nas alturas”, indica.

24º Fendafor - Festival Internacional de Dança de Fortaleza