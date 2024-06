Com estilo nonsense, Diogo Defante encerra turnê com show em Fortaleza

Foto: Rafael Strabelli/Divulgação Humorista Diogo Defante encerra turnê "Robson" com show em Fortaleza

“O humor que eu faço é despretensioso. Eu gosto de fazer as pessoas rirem e é isso. Se no final do dia uma pessoa rir da minha piada, já valeu a pena”. Ao ser questionado sobre as marcas que pensa em deixar com seu humor, o comediante carioca Diogo Defante admite não ter pretensões. O intuito é fazer o público rir, afinal.

Conhecido pelo estilo “nonsense” (“sem sentido”, em tradução livre), Defante também explora a vertente de contar histórias a partir da música. Neste sábado, 29, ele encerra em Fortaleza a turnê “Robson”, ligada ao EP homônimo lançado em 2023. A apresentação ocorre no Complexo Armazém, no Centro. Os portões abrem às 22 horas.

Os ingressos estão à venda no site Clube do Ingresso com modalidade de entrada solidária por R$ 70 e a doação de 1 kg de alimento não perecível. Diogo Defante viralizou na internet a partir de vídeos humorísticos publicados em seu canal no YouTube.

Uma de suas principais criações é o quadro “Repórter Doidão”, no qual faz coberturas de eventos - como o show da Madonna em Copacabana neste ano - e entrevista pessoas anônimas. Em um dos episódios, surgiu o meme “Valeu, Natalina!”, que repercutiu no Natal de 2022.

O sucesso com seu canal levou Defante a outros trabalhos importantes, como a cobertura da Copa do Mundo 2022 no Catar para o canal CazéTV. Ele tem um quadro no canal do YouTube Podpah intitulado “Rango Brabo” e chegou a fazer aparições no Domingão com Huck, da TV Globo, durante o Big Brother Brasil 24.

Mas, antes de consolidar a carreira humorística, Diogo Defante enveredou pela música ao fazer parte da cena do rock underground no Rio de Janeiro (RJ), se apresentando como baterista da banda Let’s Go.

“Desde essa época eu já escrevia músicas com pegada mais cômica, mas que não combinava exatamente com o que a banda fazia. Depois, entrei para a comédia, mas a música continuou fazendo parte da minha vida. Continuei compondo e no ano passado lancei o EP ‘Robson’. Agora, estou lançando o álbum ‘Tífane’”.

Em “Robson”, as faixas carregam narrativas fictícias embaladas pelo rock. A música “Jerry” conta a história de um pirata que quer acabar com o rato que roubou seu queijo. Na música “Pelo”, Defante descreve a tristeza sentida por um pelo pubiano por ser depilado frequentemente.

Para suas composições, o humorista afirma não ter uma referência específica. Apesar de “ser do rock”, não gosta de se prender a um estilo musical. Por isso, as canções assumem referências de “vários gêneros diferentes”.

Diogo Defante garante "muita entrega" em show em Fortaleza

Mas, afinal, como ele concilia os dois lados artísticos em sua carreira? Segundo Defante, a dedicação aos dois projetos ocorre com “a mesma energia”: “A música sempre foi algo que esteve comigo e em um ano eu consegui avançar bastante no meu projeto autoral com um EP e um álbum lançados. A comédia vai estar sempre comigo também, é algo que eu faço desde que eu tive a banda”.

Ele complementa: “Eu era baterista e quando dava pau no som eu pegava o microfone para falar qualquer merda com o público enquanto a gente tentava corrigir o problema. Então é isso, hoje eu estou conseguindo fazer os dois andarem juntos”.

Com “Tífane”, primeiro álbum de sua carreira e lançado na última quinta-feira, 27, ele não pretende fazer necessariamente as pessoas rirem, mas contar “histórias aleatórias”. “Em ‘Gari’ eu falo de um garoto que não dava bom dia pro gari. ‘Talalau’ eu conto que me apaixonei pelo meu talarico. “Zigoto” é sobre o processo de procriação humana”, explica.

Para o show em Fortaleza, o humorista garante “muita entrega no palco”: “Eu tenho muito orgulho desse show porque a gente genuinamente se diverte no palco e quer entregar a melhor experiência pro público. Muito rock de verdade”.



Diogo Defante em Fortaleza

Quando: sábado, 29, a partir de 22 horas

sábado, 29, a partir de 22 horas Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: R$ 70 (meia-entrada/promocional); doação de 1 kg de alimento não-perecível; vendas no Clube do Ingresso