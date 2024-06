Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 28 de junho

Quem nasce sob esta influência terá bom senso, agirá com prudência e sabedoria. Resistirá a tudo com dignidade e tudo em sua vida funcionará de modo perfeito. Autêntico, verdadeiro, consegue sempre sair-se bem nas situações mais caóticas, devido às ideias luminosas que surgem repentinamente, com a ajuda do anjo. Tem pressentimentos quando o assunto diz respeito a viagens. Se seu coração diz não é melhor ouvi-lo.

O SANTO Santo Irineu

Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que, por sua vez, conviveu diretamente com o Apóstolo São João, o Evangelista. Ao ser ordenado por Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja. Contribuiu com a Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria ao risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome - portador da paz -, logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, veio a morte do bispo Potino e foi escolhido como seu sucessor. Escreveu contra os hereges, sobre a sucessão apostólica e muito dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Morreu no dia 28 de junho de 202.