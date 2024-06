Mercado AlimentaCE abre edital de pesquisa sobre cajuína cearense

Foto: Thiago Matine/Divulgação Mercado AlimentaCE lança edital de pesquisa sobre cajuína produzida no Ceará

O Mercado AlimentaCE lançou seu primeiro edital de Pesquisa em Gastronomia e Cultura Alimentar. A ação visa selecionar dois bolsistas para o grupo de estudos do programa "Comida, Patrimônio e Memória", cujo objetivo é desenvolver estudos sobre a cajuína produzida no Ceará. As inscrições seguem até 7 de julho.

Os bolsistas selecionados desenvolverão atividades de pesquisa em 30 horas mensais ao longo de quatro meses. Dos R$ 12.800 disponibilizados pelo projeto, serão divididos entre um bolsista-mentor e um bolsista-organizador valores mensais de R$ 2 mil e R$ 1.200, respectivamente.

Neste edital do programa "Comida Patrimônio e Memória" o foco será a temática "Cajuína como patrimônio cultural alimentar do Ceará". O Grupo de Estudos do Mercado AlimentaCE é direcionado a pesquisadores já formados ou em formação em diferentes áreas de conhecimento.

A ideia é promover "oportunidade de aprendizado colaborativo, desenvolvimento de habilidades e compartilhamento de conhecimento relacionados à cultura alimentar e gastronomia".

Pode se inscrever no edital qualquer pessoa que tenha a partir de 18 anos de idade, resida no Ceará há pelo menos dois anos e cumpra os requisitos de cada vaga.

Para o cargo de bolsista-mentor, é preciso ter experiência de pesquisa nos eixos Comida, Patrimônio e Memória, com formação técnica e/ou graduação em Gastronomia, Ciências Sociais, Engenharia Ambiental, Geografia, História, Turismo ou áreas afins.

Quanto à vaga de bolsista-organizador, é suficiente ter curso superior incompleto em Gastronomia, Ciências Sociais, Engenharia Ambiental, Geografia, História, Turismo ou outro curso de áreas afins.

Em dois anos de atividade, o Mercado AlimentaCE promoveu atividades que percorreram mais de 10 mil quilômetros em 12 das 14 macrorregiões do Ceará. Ao todo, foram quase 100 mil pessoas alcançadas em atividades de pesquisa e desenvolvimento e de ações culturais no último ano.

Cronograma do Edital

21 de junho - Lançamento do Edital

21 de junho a 7 de julho - Período de Inscrições

10 de julho - Resultado Preliminar

11 e 12 de julho - Recursos da fase de inscrição

13 de julho de 2024 - Resultado dos Recursos e Convocação para Entrevistas

15 de julho - Entrevistas

17 de julho - Resultado Parcial

18 e 19 de julho - Recursos

22 de julho - Resultado Final

29 a 31 de julho - Assinatura de Termos de Bolsistas

1º de agosto - Início das Aulas

Edital de Seleção - Grupo de Estudos

Quando: inscrições até 7 de julho

inscrições até 7 de julho Onde: bit.ly/editalmercado1

bit.ly/editalmercado1 Gratuito