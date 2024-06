Programe-se: confira a agenda cultural desta sexta-feira, 28 de junho (28/06)

Foto: Raul Aragão/Divulgação Geraldo Azevedo faz show gratuito no São João de Fortaleza

Começa nesta sexta-feira, 28, a programação oficial do São João de Fortaleza. Neste ano, o Aterrinho da Praia de Iracema recebe três dias de quadrilhas juninas e programação musical. Neste primeiro dia, a cidade terá shows de Geraldo Azevedo e Zé Vaqueiro.

Quando: sexta-feira, 28, a partir das 17 horas

sexta-feira, 28, a partir das 17 horas Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema, Fortaleza)

Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema, Fortaleza) Gratuito

Mais informações: Instagram





Revoluções Tropicais

A cantora e compositora Helô Salles traz ao restaurante e espaço cultural Esquina Brasil nesta o show "Revoluções Tropicais", que apresenta músicas tradicionais e modernas do Brasil para celebrar o mês do Orgulho LGBTQIA . No repertório, terão composições clássicas de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Quando: sexta-feira, 28, às 21 horas

sexta-feira, 28, às 21 horas Onde: Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres) Quanto: R$ 15 (Couvert)





A Quinta Série Ainda Vive

O humorista Victor Sarro estreia nesta sexta-feira, 28, o seu stand-up "A Quinta Série Ainda Vive" no Theatro Via Sul. Para o espetáculo, ele traz ao palco piadas ácidas e interações com a plateia no estilo "quinta série". O show tem duração de 70 minutos e não é recomendado para menores de 16 anos.

Quando: sexta-feira, 28, às 20 horas

sexta-feira, 28, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40

a partir de R$ 40 Mais informações: Instagram





Festa de Encerramento

Acontece na noite desta sexta-feira, 28, a cerimônia de premiação e entrega dos troféus do 18° Festival For Rainbow na Arena Dragão do Mar. O evento premia todos os diretores, atores e filmes vencedores das mostras competitivas e encerra a noite com festa-show comandada por Má Dame e Di Ferreira em palco montado na estrutura do espaço.

Quando: sexta-feira, 28, às 19 horas

sexta-feira, 28, às 19 horas Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito







Tudo em Família

Chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira, 28, a comédia romântica "Tudo em Família", com Nicole Kidman e Zac Efron no elenco. Na história, o casal precisa lidar com com as dificuldades do amor, do trabalho, do sexo e da própria identidade. O filme tem direção de Richard Lagravenese, o mesmo de "P.S. Eu te Amo", e roteiro de Carrie Solomon, o mesmo de "The Good Fight".

Onde assistir: Netflix