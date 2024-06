Projeto audiovisual do MIS une estudantes franceses e cearenses

Foto: Projeto MIS CinéFabrique / Divulgação Projeto reúne dez alunos cearenses e dez alunos franceses

O projeto Porto MIS CinéFabrique, resultado de uma parceria entre o Museu da Imagem e do Som do Ceará, a Escola Porto Iracema das Artes e a Escola Superior de Cinema da França CinéFabrique, reúne estudantes franceses e cearenses para a realização de dois curtas-metragens de ficção.



Os estudantes intercambistas da França chegaram ao Ceará no dia 16 de junho, para a realização do projeto. Os dois produtos audiovisuais de ficção já possuem nome e temática, são eles: “Vampiro” e “Quase à meia voz”.



As inscrições, finalizadas em abril, selecionou 10 alunos do audiovisual cearense e 10 alunos do audiovisual francês na intenção de realizar um intercâmbio cultural entre os dois países, como parte de seus processos formativos em cinema.



Saiba mais sobre o projeto Porto MIS CinéFabrique



Com colaboração do programa “Cine Nomad School”, da França, 10 alunos franceses desembarcaram no Ceará para a realização de dois curta-metragens de ficção.



As gravações dos dois curtas, “Vampiro” e “Quase à meia voz”, se iniciam nesta semana. Entre as atividades realizadas pelos estudantes nos últimos dias, estão: mesa de roteiro, visita às locações, preparação de elenco e organização de equipamentos.



Segundo o Instagram do Porto Iracema das Artes, as gravações dos curta-metragens "iniciam-se esta semana", e “as equipes já estão afinadas”.

Saiba mais sobre a escola CinéFabrique



A CinéFabrique é uma escola de cinema localizada em Lyon, na França, cujo foco é formar profissionais para o campo audiovisual, com oferta de cursos de graduação em três anos nas áreas de roteiro, produção, fotografia, som, edição, direção de arte e efeitos especiais, favorecendo populações jovens com mais dificuldade de acesso à profissionalização.



Com metodologia centrada na inserção profissional dos alunos, a CinéFabrique mantém um quadro de formadores de reconhecimento nacional e internacional, oferecendo, além das graduações, cursos de curta duração.



Projeto MIS CinéFabrique

