Vegano, alcoólico, proteico: veja lista de sabores de milk-shake

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 26-06-2024: Milkshakes diferenciados no Calorentos Burguer. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Criado em 1885, nos Estados Unidos, o milk-shake surgiu inicialmente como uma bebida à base de álcool, levando uisque, gemada, chocolate e leite, sem uma autoria indicada. Em 1930, o nome passou a ser referido a uma bebida com chocolate, morango, xarope de baunilha e sorvete.

A história da bebida caminha ao lado do desenvolvimento do liquidificador, que era usado para produzi-la. O objeto foi inventado em 1922, por Steven Poplawski. Antes da criação do eletrodoméstico, o milk-shake era produzido de forma manual adquirindo uma textura mais líquida, similar a de uma gemada.

Por volta de 1950, a bebida se popularizou nos Estados Unidos, sendo presente em quase toda lanchonete. Com o passar dos anos a também sobremesa atravessou fronteiras, ganhou novos sabores e versões, se adaptando a cultura de cada país.

Existem franquias que apostam em voltar um pouco a origem da bebida, oferecendo versões alcoólicas com uisque, gin e até mesmo cachaça, como é o caso da Mily Moo. Já outros locais apostam em sabores inusitados, como pudim, é o caso da Calorentos Burguer. Ainda há opções proteicas e mais saudáveis para quem quer manter a vida fitness, essas que podem ser encontradas na X-Bloom.





Calorentos Burguer

Hamburgueria especializada em sanduíches com ingredientes nordestinos como queijo coalho, nata e carne do sol, o estabelecimento também oferece duas opções de milkshake no cardápio: Luiz Gonzaga e Belchior. O primeiro se destaca por levar um pudim no topo, com a bebida feita de sorvete de baunilha, doce de leite cremoso e granulado, a fim de reproduzir a sobremesa brasileira, que possui origem portuguesa.

Já o segundo é um sabor mais comum, com sorvete de ninho com chocolate meio amargo e cookie Black & White da loja Don Cookies, já que a receita surgiu de uma parceria entre a hamburgueria e o estabelecimento especializados em biscoitos. A receita foi ideia de Matheus Xavier, sócio-fundador da Calorentos, e Airlane Graf, também sócia-fundadora, e leva o nome de Belchior em homenagem ao cantor cearense.

"Então, o Luiz Gonzaga foi desenvolvido por nós dois. Matheus desenvolveu a base do milkshake e eu tive a ideia do pudim. Usamos essa referência de uma confeitaria do Norte que sempre fazia a junção de uma sobremesa tradicional e finalizada com pudim", relembra a empresária.

"Tive a ideia turbinar o milk shake com sabor super tradicional que é o doce de leite cremoso e granulado com um pudim de leite que também é muito tradicional no nordeste", completa Graf, que idealizou o milk-shake e decidiu nomeá-lo com o nome do cantor e compositor pernambucano.

Os dois foram inclusos no cardápio em 2022, na época em que a hamburgueria mudou para um espaço maior, a fim de oferecer um ambiente mais aconchegante, que simula uma casa de interior para os clientes.

Quando: de quarta-feira à segunda-feira (das 17h30min às 23h30min)

de quarta-feira à segunda-feira (das 17h30min às 23h30min) Onde: Rua Conselheiro Tristão, 934, José Bonifácio

Rua Conselheiro Tristão, 934, José Bonifácio Quanto: R$ 28,90





Milky Moo

Presente na Capital há dois anos, a Milky é conhecida por suas bebidas doces e cremosas que são perfeitas para os dias de calor. O cardápio da franquia também inclui os milk shakes alcoólicos, inspirados na primeira versão do milkshake, que levava leite, ovos e whisky. "Surgiu nossa primeira homenagem a esta história com o sabor Joia Rara (sorvete de baunilha, Jack Daniels Honey e brigadeiro) e desta homenagem também foram criados outros sabores alcoólicos, o Rubi e o Esmeralda", conta Lohran Soares, sócio fundador da Milky Moo

"O Esmeralda é uma homenagem também, neste caso, à caipirinha. O Gina, que leva Gin, foi desenvolvido e lançado em 2022 na época do Carnaval, principalmente, pela bebida ter ganhado o mercado em várias apresentações", detalha o empresário.

Com exceção do Gina, todos os sabores foram criados por Lohran e Ana Clara Alves, sócios-fundadores no momento da concepção do mix de cardápio.

Quando: segunda-feira a domingo (das 10 horas às 22 horas)

segunda-feira a domingo (das 10 horas às 22 horas) Onde: Shopping RioMar Papicu, mas com lojas em outros shoppings da Cidade (r. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 2089, Papicu)

Shopping RioMar Papicu, mas com lojas em outros shoppings da Cidade (r. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 2089, Papicu) Quanto: R$27 (300ml) e R$32 (500ml)





X-Bloom

Recém-chegada a Fortaleza, a X-Bloom traz o conceito de Fast Good, ou seja um fast-food saudável com ingredientes 100% vegetais e proteicos, incluindo o Milk-shake. A bebida é feita com leite vegetal de aveia e sorvete proteico. Os sabores variam entre chocolate e paçoca.

A sobremesa é ideal para quem está embarcando na vida fitness, mas não quer abrir mão de alguns prazeres. As bebidas são livres de açúcar, trigo, lactose, caseína e qualquer origem animal. A unidade grande possui 20 gramas de proteína e o médio tem 15 gramas.

Quando: segunda-feira a domingo, das 10 às 22 horas

segunda-feira a domingo, das 10 às 22 horas Onde: Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 20,90 (330ml) e R$ 22,90 (440ml)