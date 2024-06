De volta a Fortaleza após 5 anos, Jaloo faz show gratuito do álbum "Mau"

Foto: Caia Ramalho/Divulgação Jaloo volta a Fortaleza para show no Festival Barulhinho Delas

O título da matéria é parte da música “Mau”, canção que também intitula o terceiro álbum da artista paraense Jaloo, lançado em 2023. A cantora volta a Fortaleza para apresentar a produção em show gratuito do Festival Barulhinho Delas, que inicia neste sábado, 29, na Estação das Artes, a partir das 14 horas.

Feito inteiramente por Jaloo, sem a inclusão de nenhuma parceria musical, o disco fala sobre sexo sem usar metáforas. “Foi natural assim, tipo no primeiro disco, eu já produzia bastante, mas ainda tinha alguns toques de outras pessoas, composições e o segundo disco foi totalmente colaborativo”, explica a cantora.

“Foi um momento que decidi abrir e deixar o trabalho de outras pessoas brilharem, então o terceiro veio para preencher algo que faltava, trazendo experiências pessoais minhas”, destaca Jaloo. Outra decisão tomada pela paraense foi de trazer canções mais maduras para falar de sexo.



“É doido que falar de sexo é bem comum até na música, mas é de uma maneira muito simples, o que não é um problema também. Eu adoro a simplicidade das coisas, mas eu também gosto de complicar”, argumenta a cantora.

As faixas abordam o sexo de maneira mais explícita e crua, algo que Jaloo acredita que ainda será bem recebido pelo público. “Nessa ideia de complicar, acho que fiz músicas maduras demais, então ainda vai ser mais bem recebido este ano, acredito. Quando ele saiu ano passado, percebi que as pessoas ficaram meio em choque com alguns temas, porque mergulhei demais e foi bom”, pontua.

“É legal saber que eu tô fazendo alguma coisa nesse sentido, sem querer ser arrogante, mas fazer algo à frente do tempo de certa forma”, salienta Jaloo. “Eu aprendi muita coisa com a MC Tha, que é a rainha das metáforas, mas sou da escola Marília Mendonça de falar as coisas muito claramente”, brinca a paraense.

Além de trazer uma conversa mais adulta sobre o prazer, “Mau” mescla diversos ritmos brasileiros como o forró, tecnobrega e pop em suas faixas. ”A produção musical, a composição vem de muitas das minhas experiências pessoais mas também musicais”, revela a artista.

Músicas que Jaloo escutou quando saia para dançar em clubes serviram de inspiração para o álbum.“Também me veio a ideia de trabalhar com formas diferentes formas de trabalhar ritmos já conhecidos. Como em “Pra quê amor?”, que é um forró, só que ela tem só peças de 88 e 909 que é usada mais para ‘house music’. Gosto muito de experimentar e de me desafiar”, afirma a paraense.

Jaloo não vem a Fortaleza desde 2019, quando ainda não havia transicionado. “Eu tô morrendo de saudade, os shows que eu já fiz aí foram todos icônicos, não tenho o que falar só agradecer o público maravilhoso e muito presente cantando todas as músicas”, declara a compositora.

“Tenho umas lembranças lindas, foi um show que fiz Órbita Bar. Nossa, não dava para se mexer lá dentro de tão cheio que estava. Foi uma loucura, nunca vou esquecer desse dia”, rememora. “Mas o show mais emocionante foi no parque do Cocó, porque foi em espaço aberto e reuniu umas 5 mil pessoas”, conta a artista sobre show realizado na Capital em 2017, durante o Festival Ecléticos.

Para 2024, a cantora espera levar “Mau” para o País inteiro, além de seguir produzindo música. “Estou focando bastante na turnê. Mas, não paro de criar, tô com uma música bem legal composta, dando uns tapas nela para ela ficar mais pronta. Quem sabe um ou dois singles novos ainda neste ano?”, sugere.

