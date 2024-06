Filme Italiano ‘Segredos’ mergulha na obsessão de pavor e paixão

Foto: Divulgação/Festa do Cinema Italiano "Segredos", de Daniele Luchetti, na Festa do Cinema Italiano

"Eu espero que o Brasil me ajude a entender que filme eu fiz", comenta Daniele Luchetti em entrevista exclusiva ao O POVO sobre seu filme "Segredos", um dos destaques da 11ª edição da Festa do Cinema Italiano que está passando por 22 cidades brasileiras até o dia 3 de julho. Sua resposta é curiosa, especialmente, porque o tom misterioso da sua história depende muito de onde o público vai buscar as respostas.

O filme é baseado no livro homônimo de Domenico Starnone, lançado no Brasil pela editora Todavia, apresentando Pietro como um professor na periferia de Roma que namora Teresa, uma ex-aluna dez anos mais nova. Certa noite, ela propõe que eles confessem segredos de si para que o relacionamento ficasse interligado para sempre.

O segredo de Pietro, porém, a assusta e ela foge, desaparecendo da noite para o dia. Então os anos passam e ele envelhece, acordando todos os dias com o temor de ter sua confidência revelada. A decisão de conter esse segredo por muito tempo, até mesmo da plateia, tem seu grau de coragem porque desafia nossa expectativa enquanto ficamos aprisionados aos próximos passos de seus personagens à medida em que podem se encontrar no futuro.

Grande parte dessa sensação está em Federica Rosellini, atriz que interpreta Teresa com um grande mistério nos olhares, no sorriso e nos gestos do seu corpo inteiro, fazendo com que suas ações sejam imprevisíveis tanto para nós quanto para seu ex-namorado na ficção. Luchetti conta que esse suspense deve muito à personalidade enigmática que a atriz já tem.

"No livro a personagem era muito menos ameaçadora, então trabalhamos com Federica a construção dessa camada que nem é tão dita verbalmente. O tom assustador de tudo o que ela fala está, principalmente, na cabeça do Pietro porque todos que constroem uma imagem pública, sobretudo em cima de mentiras, têm muito medo de que essa imagem desmorone", pontua o diretor.

Para elaborar essa tensão que corrói Pietro por dentro, o filme aposta em pequenas fugas do drama convencional para invadir sua mente perturbada, criando situações violentas que ele imagina para lidar com esse tormento. Ainda nos primeiros minutos do filme, por exemplo, ele se imagina sendo empurrado da janela do seu apartamento. Em outro, um carro que, acidentalmente, poderia atropelar Teresa e acabar com tudo. "É isto que torna tudo mais interessante, ter as duas percepções, da realidade e da imaginação. Isso dá um volume maior à história", comenta.

Ao mesmo tempo, o filme parece muito moderado diante desses delírios que, apesar de graves, ganham um espaço tímido demais para que seu movimento nos envolva por tanto tempo. A abordagem estética da obra, portanto, parece maior do que o próprio mistério, podendo provocar reações mais quietas do espectador ao longo da projeção.

O protagonista é interpretado por Elio Germano com uma angústia que cresce exponencialmente até o ponto de parecer tangível, indiscreta e explícita. O roteiro de Daniele e Francesco Piccolo é esperto por aproveitar esse sentimento como razão da dúvida, desviando da certeza sobre qual lado devemos ficar. Estamos torcendo para que Teresa conte o segredo ou para que Pietro encontre sua paz?

'Segredos' - Confidenza, no título original - terá exibição única em Fortaleza neste sábado, 29, às 17h40min, no Cinema do Dragão. O filme tem previsão de estreia no circuito comercial brasileiro no segundo semestre com distribuição da Risi Film Brasil. A programação da Festa do Cinema Italiano segue com exibições até o dia 3 de julho.

Festa do Cinema Italiano

Quando: sábado, 29, às 17h40min

sábado, 29, às 17h40min Onde: Cinema do Dragão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira), à venda na Bilheteria do Cinema do Dragão ou no site Ingresso.com

R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira), à venda na Bilheteria do Cinema do Dragão ou no site Ingresso.com Mais informações: www.festadocinemaitaliano.com.br