Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 29 de junho (29/06)(

Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação Futuro e Memória 2 Davi Duarte integra o projeto multiplataforma "Futuro e Memória 2", que reúne músicos cearenses de diferentes gerações para disco digital e físico, especial audiovisual e série de lives. Em época de COVID-19, registro de setembro de 2021

O cantor Davi Duarte realiza show gratuito no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) neste sábado, 29. A apresentação ocorre em formato voz e violão e o compositor leva ao público suas principais canções, como "O que eu queria", "Valeu a pena esperar", "Babe Baby", "Matiz", "Bússola", "À toa", "Eu tô Lá No Mar" e "Serena saudade". O artista também apresenta músicas inéditas e destaca disco mais recente.

Quando: sábado, 29, às 19 horas

sábado, 29, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Sessão Inclusiva

Um dos filmes mais aguardados de 2024, a animação "Divertida Mente 2" é exibida em sessão especial e adaptada neste sábado, 29, no cinema do Shopping Jóquei. A sessão adaptada tem som reduzido e baixa iluminação, com capacidade de público menor para que a plateia se movimente à vontade. É permitido sair da sala quando sentir necessidade. "Divertida Mente 2" acompanha Riley adolescente e com a descoberta de novas emoções em seu amadurecimento.

Quando: sábado, 29, às 13h15min

sábado, 29, às 13h15min Onde: Cinépolis do Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Cinépolis do Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) Quanto: R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia); vendas em Ingresso.com e bilheteria





K-Pop

O Shopping Giga Mall realiza neste sábado, 29, a segunda edição do Giga K-Pop. O evento é gratuito e aberto ao público e promete imersão na cultura sul-coreana a partir da música K-Pop. A programação inclui concursos de dança, brincadeiras e workshop de k-pop. O evento começa às 14 horas e tem previsão de encerrar às 10 horas.

Quando: sábado, 29, das 14h às 19 horas

sábado, 29, das 14h às 19 horas Onde: Espaço Giga, no shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)

Espaço Giga, no shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana) Gratuito

Harry Potter

Em celebração aos 20 anos do lançamento do terceiro filme da saga "Harry Potter", cinemas de Fortaleza exibem neste sábado, 29, o longa "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban". No terceiro ano na escola de bruxaria Hogwarts, Harry, Rony e Hermione têm muito a aprender, mas uma ameaça ronda a escola: Sirius Black. Após doze anos preso em Azkaban, ele escapa e volta para vingar Voldemort. O trio protagonista investiga seu passado.

Quando e onde: Ingresso.com