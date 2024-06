Teatro da Praia divulga espetáculos para agenda de férias

Foto: Reprodução / Redes Sociais "Loucuras de Amor" tem sessões nas sextas-feiras de julho

O Teatro da Praia, localizado próximo ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), é consolidado como importante ponto de encontro cênico em Fortaleza. Com espetáculos humorísticos, o ambiente tem agregado um público amante de teatro cada vez mais fiel.

Idealizado pelo diretor e roteirista Carri Costa, o projeto existe desde 1993 e atua há 31 anos no movimento de fomento às artes cênicas cearenses. Desde 2021, a iniciativa segue com atividades no número 177 da av. Monsenhor Tabosa.

O Teatro da Praia promove apresentações semanais e, em julho, estreará o espetáculo infantil "A Casa Verde". A montagem surge com uma proposta de musical, que pretende divertir e fazer com que adultos e crianças entendam como é possível desenvolver um mundo melhor.

No elenco da peça, estão os atores Mari Costa, Maiara Teles, Mateus Honori, Raissa Torres e Hilton Costa. Os horários das sessões ainda serão divulgados.

Durante as sextas-feiras do próximo mês, o espaço também apresenta a comédia "Loucuras de Amor", com os atores Carri Costa e Solange Teixeira, às 20 horas.

A história gira em torno da depiladora Alberlenia Tenório e do mototaxista Quintino Paixão, um casal que está em processo de separação. A trama, com muitas reviravoltas, contempla a dinâmica do casal, que ganha ainda mais vida com a chegada de Kika, interpretada pelo ator Lucas Alexandre.

O espetáculo está há mais de 15 anos em cartaz e promete arrancar muitas gargalhadas dos espectadores.

O espetáculo "Xibiu - A Comédia das Quebradas", da Cia. Cearense de Molecagem, entra em cartaz aos finais de semana de julho, às 20 horas. O enredo do espetáculo cênico aborda questões cotidianas, relações interpessoais e conflitos envolvendo uma construtora que compra casas de "maneira suspeita". A história é costurada com muito humor numa comunidade fictícia e com a linguagem típica do cearense.

O elenco da peça é composto pelos atores Roberta Wermont, Lira Holanda, Cristiane Carvalho, Fernanda Duarte, Maiara Teles, Hilton Costa, Diego Mesquita e Carri Costa

Programação de julho no Teatro da Praia

Quando: sextas, sábados e domingos de julho

sextas, sábados e domingos de julho Onde: Teatro da Praia (avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Ingressos: R$ 20 (meia-entrada) / R$ 40 (inteira); vendas na bilheteria

R$ 20 (meia-entrada) / R$ 40 (inteira); vendas na bilheteria Duração: aproximadamente 70 min

aproximadamente 70 min Mais informações: Instagram