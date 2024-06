Confira a programação cultural para o domingo, 30

Foto: Reprodução/Instagram @glaubercunha Glauber Cunha apresenta o espetáculo de humor "Eu não digo é nada" com a sua personagem Dona Sônia

O Theatro Via Sul recebe neste domingo, 30, o espetáculo de humor "Eu não digo é nada", de Glauber Cunha, humorista viral nas redes sociais por ter criado a personagem Dona Sônia, que é uma dona de casa que sempre se dedica a família com muito amor e muita graça.

Quando: domingo, 30, às 19 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, no bairro Seis Bocas)

Quanto: partir de R$ 45

@theatroviasulfortaleza





Festa no Aterrinho

Encerrando a programação do São João da Prefeitura de Fortaleza, neste domingo, 30, o cantor Waldonys se apresenta cantando grandes sucessos do forró, seguido do cearense Zé Cantor, e da banda paraibana Magníficos, que encerra a noite com sucessos no repertório, como "Cristal Quebrado", "Me Usa" e "Carta Branca".

Quando: domingo, 30, a partir das 17 horas

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema, Fortaleza)

Gratuito





Everybody Street

Neste domingo, 30, o Museu da Fotografia Fortaleza exibe no cineclube Frame-a-Frame o filme "Everybody Street" e promove debate sobre a produção com o professor Fernando Maia da Cunha e o fotógrafo Glauco Tavares. O documentário em questão traça o perfil dos pioneiros da fotografia de rua de Nova York, incluindo Bruce Davidson, Mary Ellen e mais.

Quando: domingo, 30, a partir às 14 horas

Onde: Museu da Fotografia Fortaleza

(Rua Frederico Borges, 545, Varjota - Fortaleza)

Gratuito





Bonito pra chover

A Pinacoteca do Ceará segue com a mostra "Bonito pra Chover", que contempla três exposições: "Se arar", com obras de diferentes gerações no Ceará; "No lápis da vida não tem borracha", que homenageia o centenário de Aldemir Martins; e "Amar se aprende amando", em homenagem aos 100 anos do nascimento de Antônio Bandeira.

Quando: domingo, 30, a partir às 14 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (R 24 de Maio, 34 - Centro, Fortaleza)

Gratuito





Tudo Junto e Misturado

O Circo Muamba apresenta neste domingo, 30, o espetáculo infantil "Tudo Junto e Misturado", na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). O show promove uma reflexão sobre a importância da persistência e do humor mesmo nos momentos mais difíceis da vida.

Quando: domingo, 30, às 10 horas

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Avenida Presidente Castelo Branco, 255, Fortaleza)

Gratuito

Instagram: @bece_bibliotecaestadualdoceara