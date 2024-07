Cearense 'Motel Destino' será o filme de abertura do 52º Festival de Gramado

Foto: Loic Venance/AFP Após estreia em Cannes, "Motel Destino" passa por Gramado

Após a estreia mundial em maio no 77º Festival de Cannes, "Motel Destino", de Karim Aïnouz, terá sua primeira exibição brasileira na abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado, que acontece de 9 a 17 de agosto na Serra Gaúcha. Com produção majoritariamente cearense, o filme foi gravado em Beberibe e narra a história de Heraldo (Iago Xavier), de 21 anos, que vê sua vida ganhar outro trajeto após se refugiar em um motel à beira da estrada, gerenciado por Dayana (Nataly Rocha) e Elias (Fábio Assunção).

Para o curador Marcos Santuario, a escolha reafirma Gramado como vitrine nacional de obras brasileiras consagradas em festivais internacionais, celebrando também a oportunidade de ter o realizador cearense na programação: "Com seu filme, Karim mostra um pouco do que o mundo está vendo a respeito do cinema brasileiro. Para nós, é uma honra enorme ter o filme de um dos maiores realizadores brasileiros da contemporaneidade, que é aplaudido e reverenciado em outros festivais importantíssimos pelo mundo, abrindo essa edição do Festival de Gramado", afirma.

Neste ano, o festival está enfrentando dificuldades logísticas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul que interditaram o Aeroporto Salgado Filho, realocando a exibição das mostras de Curtas-Metragens Brasileiros e Longas-Metragens Documentais de forma exclusiva para o Canal Brasil. As demais mostras, porém, estão mantidas de forma presencial.

"Motel Destino" terá única exibição na noite de abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado, 9 de agosto, fora de competição. Nos cinemas, Motel Destino estreia dia 22 de agosto, distribuído pela Pandora Filmes. (Arthur Gadelha)