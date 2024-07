Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 1º

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-01-2024: Rayane Fortes na noite de encerramento de Férias na PI, após três dias de evento dando entrada pro ciclo carnavalesco. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Beach Park promove a abertura de suas férias nesta segunda-feira, 1º, na Vila Azul do Mar. A programação contempla crianças e adultos. Para os pequenos, haverá apresentação de circo e show de mágica com Eflém. Para os adultos, as cantoras Rayane Fortes (foto) e Nayra Costa cantam clássicos do jazz, MPB e rock. Durante todos os dias de julho, o público poderá curtir também shows de forró, rock, country, clássicos do samba, surf music, reggae e MPB.

Quando: segunda-feira, 1º, das 17h às 22 horas

Onde: Vila Azul do Mar (Rua Porto das Dunas, 2734 - Vila dentro do Beach Park - Porto das Dunas, Aquiraz)

Acesso gratuito

Mais informações: @vilaazuldomar

Pesquisa e Criação

A Pinacoteca do Ceará abriu inscrições para a segunda edição do Edital de Pesquisa e Criação. A ação é voltada para artistas, curadores e pesquisadores em artes visuais. Serão selecionadas seis propostas como foco na pesquisa do acervo do museu e de suas exposições. As pessoas contempladas serão orientadas por profissionais ao longo de três meses. É ofertada bolsa individual no valor de R$ 4 mil, paga em suas parcelas.

Quando: inscrições até domingo, 7

Onde: mapacultural.secult.ce.gov.br



A Grande Fuga

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o drama "A Grande Fuga". A narrativa acompanha Bernard Jordan (vivido por Michael Caine), veterano da Segunda Guerra Mundial, que mora em uma casa de repouso, mas, em 2014, para comemorar o Dia D, foge rumo à Normandia para encontrar amigos. Na mesma ocasião, ele celebra 60 anos de casamento com Irene.

Quando e onde: Ingresso.com





Tô de Graça

Estrelado por Rodrigo Sant'Anna, o filme de comédia "Tô de Graça" é exibido em cinemas de Fortaleza. Depois de ganhar uma indenização inesperada e decidir torrar o dinheiro levando toda a família para um feriadão em Búzios (RJ), Graça mostrará várias confusões causadas pela família, agora distante da comunidade onde se passaram as seis temporadas da série humorística.

Quando e onde: Ingresso.com





Céline Dion

Entrou no catálogo da plataforma de streaming Prime Video o documentário "Eu Sou Céline Dion". A obra apresenta uma visão crua e honesta dos bastidores da luta da cantora e superestrela Céline Dion contra uma doença que transformou sua vida, a Síndrome da Pessoa Rígida. O longa-metragem serve como uma carta de amor aos fãs e destaca a música que guiou a vida da artista, além de não esconder partes importantes dessa luta. O diagnóstico da doença neurológica foi revelado em 2022 por meio de um vídeo publicado no Instagram. "É como se alguém estivesse estrangulando você, empurrando sua laringe", detalha a artista.

Onde: Prime Video





Desespero Profundo

O filme de terror "Desespero Profundo" está disponível no streaming Prime Video. Na obra, uma aeronave afunda no mar após um acidente de voo. Para a surpresa dos sobreviventes, eles ficam salvos em um compartimento com pouco oxigênio para todos. Na luta contra o tempo que se inicia, a tensão aumenta quando famosas criaturas marinhas de apetite voraz dificultam os planos de fuga.

Onde: Prime Video