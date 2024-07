Filme "Capim Navalha", exibido no 18º For Rainbow, escuta pessoas trans de Goiás

Foto: Michel Queiroz/Divulgação Cena do filme "Capim Navalha", longa-metragem exibido no 18º For Rainbow

"A paz não fede e nem cheira. A paz parece brincadeira [...] A paz é muito certinha, tadinha, a paz é branca. A paz é pálida. A paz não mora no meu tanque. A paz precisa de sangue", declama Meujaela Gonzaga, artista pernambucana que, infelizmente, faleceu após as filmagens do longa "Capim Navalha" no ano passado, aos 26 anos.

No debate que aconteceu ao fim da sessão do 18º For Raibow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, evento que chegou ao fim nesse fim de semana, o diretor Michel Queiroz revelou seu luto por conta dessa partida, informando que fará outro corte da obra para homenageá-la.

Enquanto ainda assistia ao filme, eu já sabia que este texto começaria com a recitação do conto de Marcelino Freire, antes que essa informação se revelasse ainda mais trágica pelo fato de que a expectativa de vida de 35 anos para pessoas trans é um dado relembrado algumas vezes por personagens do documentário.

Com a voz insurgente da Meujaela, o texto parecia sintetizar muito do que as pessoas entrevistadas relataram ter enfrentado para assumirem suas identidades em meio ao conservadorismo.

Dividido em seis partes, "Capim Navalha" escuta as experiências de seis pessoas trans que vivem na Chapada dos Veadeiros, incluindo pessoas não-binárias, homens e mulheres trans: Martha, Lilith, Raphaely, Marcelo, Gustavo e Ruby. Para além dos processos em comum na ruptura com a resistência dos outros, há também a forma como essas identidades estão ligadas às suas espiritualidades, da umbanda aos rituais de ayahuasca. "Foi algo que veio de forma muito natural", comenta Michel.

O filme também enquadra grande parte das personagens em meio às paisagens do cerrado goiano, como as serras, terras, lagos e cachoeiras, fazendo com que esse ambiente seja uma metáfora em si, como um espelho da "natureza" que aquelas pessoas precisaram encontrar por dentro.

"Eu queria, de verdade, ser respeitado por quem eu sou, e não por quem meu corpo mostra que eu sou", diz Gustavo sobre fundo nítido da chapada. O diretor conta que "o Cerrado é um personagem também e os lugares das entrevistas foram relacionados ao valor emotivo de cada pessoa, onde ela se sentia mais confortável"

O filme surgiu a partir do curta-metragem homônimo que Michel exibiu no próprio For Rainbow, em 2022, porque sua circulação por festivais e mostras fez com que o diretor conhecesse outras pessoas trans da região e então partisse para a produção de uma nova obra. "Realizei o curta e passei um ano pesquisando. Alguns personagens acabaram não entrando, tinha até uma criança, mas por conta de uma transfobia muito difícil acabou não acontecendo", comenta.

Apesar da estrutura convencional de depoimento com breves inserções de imagens referente às atividades de cada pessoa, o filme tem uma simplicidade comovente, sobretudo por deixar as pessoas entrevistadas muito à vontade para revelarem lembranças e sentimentos que muitas delas ainda não tinha dito em voz alta até o momento da gravação.

Costurando as falas, que são independentes entre si como numa série dividida por episódios, outras imagens vão construindo diferentes contextos - ganham destaques os planos fechados, como na cena de aplicação de hormônio, momentos de festa e detalhes das paredes e objetos das casas, e os abertos, como o pedalar de bicicleta e o banho nas águas correntes e paradas do interior.

Após a exibição do filme, o festival organizou um breve bate-papo contando que este foi o único longa-metragem brasileiro que o diretor pôde estar presente no evento. A conversa foi guiada por Dediane Souza, coordenadora de Diversidade, Inclusão e Cidadania da Secult-CE. "Mesmo nesses lugares, existe uma ausência de se ver no outro. Interessa muito essa construção de pontes e de referências, algo que no filme fica muito visível", comentou a antropóloga.

Apesar dos conflitos que todos narram ao falar do processo de transição, o documentário dá mais volume às felicidades e ao bem-estar que essas pessoas alcançaram ao longo do tempo. Não à toa o filme termina com imagens de Ruby cavalgando no seu próprio cavalo sobre uma paisagem ampla e banhada pela luz dourada do sol, deixando na plateia uma incontornável sensação de liberdade.

"Capim Navalha" concorreu na Mostra Competitiva Internacional de Longa-Metragem do 18º For Rainbow e venceu nas categorias de Melhor Trilha Sonora, Menção Honrosa, além do Prêmio da Crítica. (Arthur Gadelha)